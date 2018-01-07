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Muharrem Usta Castillo ile ilgilendi, Kolombiyalı yıldıza moral verdi

Başkan Muharrrem Usta barbekü partisi sırasında Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ile de bir süre görüştü.

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Antalya'da 2'nci yarı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bugün sabah antrenmanı sonrası barbekü partisi düzenlendi.

Takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen barbekü partisine, kampa gelen yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet katıldı. Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da yer aldığı barbekü partisinde oyuncular neşeli dakikalar geçirdi.

USTA'DAN CASTİLLO'YA MORAL KONUŞMASI

Başkan Muharrrem Usta barbekü partisi sırasında Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ile de bir süre görüştü. Başkan Usta'nın bu görüşme sırasında Castillo'ya moral verdiği ve "İkinci yarıda senden çok şey bekliyoruz. Tüm gücünü ve motivasyonunu sahaya yansıt. Takımın üst sıralara doğru yükselmesinde bize katkı sağla" dediği öğrenildi.

CENK TOSUN'DAN YUSUF YAZICI'YA AVRUPA MESAJI

Bu arada Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı twitterdan Everton'a transfer olan Cenk Tosun için, 'Yolun açık olsun, her zaman gülümsemeye ve başarmaya devam etmen dileğimdir' mesajı yayınladı. Cenk Tosun ise kendi twitter adresinden Yusuf Yazıcı'ya, 'Canım kardeşim benim çok teşekkürler. Senide inşallah Avrupa'nın en büyük takımlarında göreceğimize kuşkum yok, sen sadece böyle devam et' mesajıyla cevap verdi.

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