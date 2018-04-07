Muharrem Usta, 'herkes hakkını helal etsin' sözleriyle veda etti

Trabzonspor'un başkan sıfatıyla son maçını Kayserispor karşısında izleyen Muharrem Usta, karşılaşmanın sonlarında göz yaşlarına hakim olamadı. Usta daha sonra veda açıklaması yaptı ve herkesten helallik istedi.

2.5 yıl acısıyla tatlısıyla bir dönem geçirdiğini kaydeden Usta, "Trabzon'a nice başkanlar geldi. Niceleri gelecek. Çok iyi niyetle çalıştık. Takıma veda ederken duygulandım. Onlarla çok yakın ilişkilerim var. Abdülkadir, bugün burada çok büyüdü. Artık başka bir seviyeye geçti. Onlar çocuklarım yerinde. Trabzon'a dönüp baktığımda Yusuf Yazıcı var. Nakış işlenir gibi buraya geldiler. Okay var. İyi bir takım var." dedi.

2.5 yılda en çok etkilendiği olayın geçen sezonki Bursaspor maçı olduğunu kaydeden Muharrem Usta şu ifadeleri kullandı;

"1989'da üniversiteden mezun oldum. Geçen sene 30 yıl sonra o dönemki arkadaşlarımı son maçımız olan Bursaspor maçına çağırdım. Bursaspor'la oynarken, Rize'yle çok uzun yıllardır süren tatsız bir durum var. Bunu düzeltme şansı vardı. Kamp varken, Ersun Hoca'ya gidip ona "Hocam bu maçı kazanırsak, kaybedersek sonuçlar ne olur diye söyledim. 2 şehrin arasında 30 yıldır süren bir sorun kaldırılalım. Saydım saydım. Kaybedersek ne olur sözü üzerine çok net bir şekilde ifade ettim. Artık top sizde. Hadi oyunculara da 70 bin, berabere kalırlarsa da 50 bin prim veriyorum.

Arkadaşlarım benim locamdaydı ve burada Rizespor kümeye gittiğinde 30 yıl sonrası toparladığım arkadaşların yanında düştüğüm durum... Kardeş şehrimiz Rize. Ben gerçekten iki şehrin kardeşliğini pekiştirmek adına çok çalıştım. O günü hatırladığımda hala üzülürüm. Bilsinler ki; Muharrem Usta gereken her şeyi yaptı. Onlar Trabzon'la olan dostluğu kaybetmesinler. O benim en hüzürlü dönemim olacak. Onu hayatım boyunca unutamayacağım."

Usta sözlerinin sonunda ise "Elimden geldiğince iyi bir örnek olmaya çalıştım. Mutlaka hatalar yapmışımdır. Herkes hakkını helal etsin." diyerek veda etti.