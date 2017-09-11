Muharrem Usta: Junuzovic ve Sosa birlikte olsaydı ne olurdu, çok daha iyi olurdu

Neredeyse tüm transferlerle bizzat ilgilendiğinizi biliyoruz. Bu dönemde sizi en çok yoran hangi transfer oldu?

ÇOK ZORLU SÜREÇ YAŞADIK

'Bu transfer döneminde çok, çok yorulduk. Hangisi en çoktan öte topluca zor bir süreç yaşadık. Çünkü bizim iki tane hedefimiz vardı. Takımı kesin ve net bildiğimiz oyuncularla desteklemek istedik. Transferler tanınan bilenen mutlak manada katkı sağlayacak bilenen oyunculardan istedik. Elimizde çok geniş bir kadro vardı. Bu kadroyu nihayet Ana kadro dışında dışarıda kalan kimse olmasın istedik. Uzun yıllardan sonra 24-25 kişilik bir kadromuz var. Kadronun dışında hiçbir oyuncumuz kalmadı. Transfer döneminde iki şeyi birlikte becermeyi çalıştık. Çok zor oldu ama bence iyi oldu. Daha erken olsaydı öyle kolay olmuyor işler. Bir tane yolu var onu değil başkasını alırsın o almazsa başkası olmazsa başkası dediğinizde bunun sonu hüsran oluyor. Biz ısrar ettiğimiz oyuncularla uğraştık. İstediğimiz oyuncuları da aldık.

SORU: Junuzovic, Kaan gibi isimler Trabzonspor’un gündemine geldi. Transferler neredeyse bitme aşamasına geldi. Bu transferler ile ilgili sezon ortası veya sonunda bir çalışmanız olacak mı?

ÜSTÜ KAPALI JUNUZOVİC VE KAAN MESAJI

'Trabzonspor iyi bir noktaya geldi. Çok önemli bir eşiğe geldi. 2 yıla yaklaştı biz görev alalı zor günler geçirdik. Bu günden gelecek senenin takımını dizayn edebilecek durumdayız. Bu çok önemli, portföyümüzde, görüştüğümüz oyuncular nedeniyle, scout ekibi ile hoca ile yaptığımız çalışmalar nedeni ile gelecek sene neye ihtiyacımız varı bugünden biliyoruz. Uzun vadeli geleceği planlarsanız şu şansı da yakalıyorsunuz. Bonservisi bugün çok pahalı olan ama sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan oyuncular ile bugünden anlaşma şansınız var. Trabzonspor ilk defa böyle dönemeç noktasına geldi. Çok iyi oyuncular bundan sonra Trabzonspor’a erkenden yapılan anlaşmalarla kazandırılmış olacak. Bu takım kaliteli bir takım son yılların en iyi takım olacak. Bunun üstüne daha iyileri gelecek. Söylenen isimlerin yanı sıra çeşitli isimler de oldu. Bundan sonra politikamız daha farklı şekillenecek. Biz bir bina inşa etmeye çalışıyoruz. Ana iskeleti ortaya çıktı. Bundan sonrası sağlıklı bir şekilde derli toplu 1. Sınıf haline getirmekti.'

SORU: Transfer döneminde keşke şu ismi de alabilseydim dediğiniz bir oyuncu oldu mu?

JUNUZOVİC’İ ÇOK İSTEDİK AMA

'Şu andaki takıma baktığımızda, ihtiyaçları olabileceğinin en iyileri ile karşıladık. Junuzovic ve Sosa birlikte olsaydı ne olurdu. Çok daha iyi olurdu. Hem bunların maliyetlerine baktığınızda sorun yaşayabiliyorsunuz. Her şey bir anda olmuyor. Sosa ve Junuzovic’ten birisini hedeflemiştik. Çok net bir şekilde hedeflemiştik ama dediğim gibi olmadı.

SORU: Son günlerde Wilshere ismi gündeme geldi. Ciddi bir hamle miydi?

WILSHERE İTİRAFI

“Kamuoyuna az yansıdı. Ben Wilshere ile görüştüm. Önemli bir oyuncu bu sene bize kiralık gelmesi ile ilgili görüşmelerimiz oldu. İyi aşamalar kaydettik ama olmadı. Şunu gördüm ki Trabzonspor’un başarısı ortaya çıktıkça kendini daha iyi ifade etmeye çalıştıkça görüşmelerin sayısı arttıkça kaliteli iyi oyuncuları yakalama şansınız daha da artıyor. Herkes herkesle konuşuyor.“

SORU: Trabzonspor’un durumu transferleri nasıl etkiledi?

TRANSFERLERİMİZ BOZULDU

"Bazı transferlerimiz çeşitli spekülasyonlar nedeni ile bozuldu. Trabzonspor’dan giden oyuncular yüzünden hem de son yılarda ki Trabzonspor’un içinde bulunduğu durum. Söylemek istemiyorum ama hepimizin çok önemsemesi gerek. Trabzonspor’un imajına zarar verici bugüne kadar yapılmış işlerin çıkardığı etkenlerle işleriniz zorlaşıyor. Ama bu konuda önemli bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonrası daha kolay olacak”

KOŞTURMAK ZORUNDA KALDIM

“Bu transfer döneminde belki de Türkiye’de başkanlık düzeyinde bu kadar efor hiç sarf edilmemiştir. Biz bunu sarf etmek zorunda kaldık. Ben de isterim ki başkan uğraşmasın koşturmasın. Ama olmuyor olmadı. Bundan sonra işimiz daha kolay olacak. Büyük bir aşama kaydedildi. Portföy ilişkiler oluştu. Buradan giden her bir oyuncunun elçi olduğunu bilmemiz lazım. Bazen hiç tahmin etmediğiniz bir oyuncunun yaşamış oldukları sizin karşınıza çıkabiliyor. “

2 SENE ÖNCE İLE AYNI DEĞİL

“Her açıdan bakmak gerekiyor, düşünmek gerekiyor, planlamak gerekiyor her şeyden önemlisi süreklilik gerekiyor. Bugün benim şahsen baktığım yer ile 2 sene öncesi aynı değil. 2 sene sonra da başka olacak. Bu birikimleri de sonuca çevirmemiz gerekiyor. Basını, taraftarı, oyuncuları ile takımın başarısı ile ama bunlarda inşallah olacak."

SORU: Mevcut oyuncular transferde başrol oynadı. Bu durumu nasıl görüyorsunuz?

“Çok iyi bir takımımız var. Uyumları olağanüstü, oyuncuların da katkıları önemli referans oluyor. Bu aidiyet duygusu ile ilgili bir şey. Geriye dönüp bizim göreve geldiğimiz dönemdeki kadroya bakıyorum, kulüp durumuna yaşananlara bakıyorum“

HAMİ BUGÜN OLSAYDI

“Futbolcu takım kadrosuna bakıyorum hepimizin için çok şansız olduğumuz dönemlerdi. Başkan olarak benim yönetim kurulundaki bütün arkadaşların, o dönem gelen teknik direktörlerin, hepimizin büyük şansızlıkları oldu. Çok şanssız bir döneme geldi. İçimizden çıkan Hami Mandıralı bugün bu takımda olsa başka bir şey olur, o gün o şartlarda başka bir duruma geldi.”

2 SENE ÖNCE KAÇMAK İSTİYORLARDI

“Bugün geriye dönüp kıyaslama yaptığımda şunu net söyleyebilirim ki biz kulübün içerisinde çağ atladık iki senede. Bizden sonra hiçbir başkanın, benim yönetimle beraber yaşadıklarımı yaşamasını temenni etmem, aklımın ucundan geçmesini istemem. Çok zor şartlardan buralara geldi. Şimdi oyuncularımızın referans olduğu bir başka oyuncunun gelmesi için yoğun gayret sarf ettiği dönemdeyiz. 2 sene önce nasıl buradan kaçılır gidilir bunları yaşıyoruz. Çok zor dönemlerdi. Bugün iyi bir noktadayız.”

SORU: Ersun Yanal ne sıklık ile görüşüyorsunuz?

50. YIL BASKI HALİNE GELMEMELİ

'Ersun hoca ile devamlı görüşüyoruz. Telefonla görüşüyoruz bir araya geliyoruz. Olaya şöyle bakıyoruz. Trabzonspor bütün camiası ile “daha iyi Trabzonspor” olduğuna inanılan bir sürece geldi. Bu süreçten nerelere varılıyor. 50. yıl önemli ama bunu baskıya çevirmemek gerekiyor. Coşku ile yaşamak gerekiyor. Coşku yerine baskıya çevirmemek gerekiyor.

SORU: 50.yılda hedef neresi?

TRABZONSPOR’UN YERİ ZİRVE

'Şöyle bir gerçek var. İyi bir takımımız var. İyi takımla ne olur. Trabzonspor artık zirvelerde olması gereken bir takımdır. İspanya’ya bakın 3 takım var. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid değil mi? Valencia bile arkalarda eskisi gibi değil. Türkiye'ye baktığımızda 4-5 takım var ki bir her birisi zirveyi zorluyor. Bir arkasında 4-5 var. Çok zor bir lig konuşuyoruz. Haliyle Trabzonspor bu yapının içerisinde hep zirvede olması gerekiyor. Her zaman şampiyonluğu hedeflemeli. biz bunları söylemekten imtina ediyoruz. Çünkü çok uzak kaldığımız için şampiyonluk adını kullanmayı, şampiyon olmayı hedeflemekten bile imtina eder hale geldik. Çünkü şampiyonluk Trabzonspor’a çok uzak görünüyor. Öyle olmamalı mutlak manada şampiyon olacağız baskısı ile yiyip bitirmemeliyiz kendimizi. Sonuçta bir tane olacak elbette biz olalım isterim. Trabzonspor artık herkesin kabul ettiği taraflı tarafsız iyi takım olmuşsa onun yeri hepimizi mutlu edecektir.

BU SENE OLMAZ SENEYE…

“Bu sene olur olmaz gelecek sene olur olmaz bir sonraki sene olur ama siz artık oralara vardığınızda mutlaka şampiyonluğu yakalarsınız. “

SORU: Taraftarlara neler söylemek istersiniz?

“Bütün hedefimiz bu sene zirve, ümit ederiz ki en iyisini yapmış oluruz. Sadece takımın, hocanın yapacağı bir şey değil. Trabzonspor’un bu ligi nerede bitireceği ile ilgili taraftarın kesinlikle belirleyeceği etkisi var. Bu aşamadan sonra taraftarımıza çok şey düştüğünü belirtmek istiyorum. Bundan daha fazlası yapılamazdı. Olağanüstü bir çalışma ile yapılabileceğin en iyisi yapıldı.

TARAFTAR TAKIMA SAHİP ÇIKSIN

“Taraftarımızın da en iyisini yapacağını düşünüyorum. Ben artık kombine forma gibi şeyler söylemek istiyorum. Bu takım ne başkanın, ne de birinin takımı. Milyonlarca taraftarın takımı, onlar da bu takıma sahip çıksın her ne şekilde çıkacaklarsa.”

(61Saat - Hasan Tüncel)