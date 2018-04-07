Muharrem Usta, Kayserispor maçı sonrası duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor başkanı olarak tribünden son maçını izleyen Muharrem Usta, 4-0 biten karşılaşmanın ardından taraftarların lehine yaptığı tezahüratlara el sallayarak karşılık verirken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Usta gizlemek için arkasını dönse de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Trabzonspor'un bugün başlayan 73. kongresinde Muharrem Usta yönetimi hem mali hem de idari olarak ibra edilmiş, Usta kongrede yaptığı konuşmada Trabzonspor'a veda etmişti.

Bu arada karşılaşmada ilk golü kaydeden Abdülkadir Ömür attığı golü Muharrem Usta'ya armağan etti.