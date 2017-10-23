Muharrem Usta kongreye gidilmeyecek dedi

Bordo-Mavili taraftarlardan, her mağlubiyet sonrasında ‘Yönetim istifa’ sesleri yükselirken, yöneticilerden de Muharrem Usta’ya olan baskı her geçen gün artıyor. Ancak yaklaşık 2 yıldır görevde olan ve somut bir başarıya imza atamayan Fırtına’nın patronu, istifa seçeneğini düşünmüyor. 6 Aralık 2015 tarihinde İbrahim Hacıosmanoğlu’na karşı seçimi kazanarak Trabzonspor Başkanı olan Usta, art arda alınan kötü sonuçlara rağmen taraftarına umut dağıtmaya devam ediyor.

Güven tazelemeyi hedefliyor

Malatyaspor yenilgisi sonrasında Karadeniz ekibinin Başkan Yardımcıları Mehmet Yiğit Alp ve Önder Bülbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar yaptıkları ortak açıklama ile istifa ettiklerini belirtmiş ve Usta’ya olan tepkilerini açıkça ortaya koymuşlardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muharrem Usta, “Hayırlı uğurlu olsun. Kendi bilecekleri iş. Kongre yapılmayacak ve seçim zamanına kadar mevcut başkan olarak devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Ancak ilerleyen haftalarda da kötü gidişatın devam etmesi ve baskıların iyice artması sonrasında Usta’nın, aralık ayındaki mali genel kurulda seçim maddesini ekleyebileceği konuşuluyor. Bordo-Mavililer’in patronu, olası bir erken seçimde güven tazelemeyi ve görevine devam etmeyi hedefliyor.

(Fanatik)