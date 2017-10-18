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Muharrem Usta Londra'dan Ersun Yanal'ın işini bitirdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın deneyimli teknik adam Ersun Yanal'ın biletini Londra'dan kestiği ortaya çıktı.

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Trabzonspor'un evinde aldığı 6-1 tarihi bozgunun ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine son verilmesinin dramatik bir şekilde gerçekleştiği ortaya çıktı. 

6-1’lik Akhisar bozgununu İngiltere’de öğrenen ve asbaşkan Ahmet Çubukçu’yu arayan Trabzon Başkanı, ‘Kovun’ talimatı verdi. Ersun Yanal, ‘telefonda kovulan ilk hoca’ olarak Bordo-Mavili kulüp tarihine geçti!

İşte detaylar:

Habertürk'ün haberine göre; her defasında Yanal’ın arkasında duran, hatta 4-3’lük Alanya yenilgisinde bile tecrübeli hocayı savunan Muharrem Usta’nın sabrının da 6-1’den sonra taştığı ve başkanın iş için gittiği Londra’dan telefon açarak Yanal’ı kovduğu belirtildi. 

Süreci İngiltere’den yöneten Usta’nın, asbaşkan Ahmet Çubukçu ile uzun süren bir telefon görüşmesi yaptığı ve böyle bir karar aldığı öğrenildi. Yanal, telefonla kovulan hoca olarak Bordo-Mavili kulüp tarihine geçti.

‘ÇIK DIŞARI HOCA!’

Bu arada Ersun Yanal’ın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesinin arkasında da ilginç gelişmeler yaşandı. Yanal’ın uzlaşmaya yanaşmamasının üzerine yöneticilerin adeta çıldırdığı ve “Çık dışarıya... Burası Trabzon. Biz sana hep sahip çıktık ama sen bize zorluk yaşatıyorsun” şeklinde tepki gösterdikleri kaydedildi. 

Bu şok sözlerin ardından Yanal’ın UÇK’ya (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) başvurma kararı aldığı belirtildi.  Ersun Yanal’ın sözleşmesindeki bir maddenin Trabzon’un kulüp avukatları tarafından incelendiği öğrenildi.Bordo-Mavili ekibin lehine olan bu madde sayesine, Trabzon’un Yanal’a yüklü bir tazminat ödemekten kurtulacağı ifade edildi.

Bordo-Mavili ekibin lehine olan bu madde sayesine, Trabzon’un Yanal’a yüklü bir tazminat ödemekten kurtulacağı ifade edildi.

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