Muharrem Usta, Mehmet Ekici'nin transferini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İŞTE USTA'NIN SÖZLERİ...

"Avni Aker, Trabzonspor için çok önemli bir stadyum. Çok önemli başarılar elde ettiğimiz bir yerde tarihin sonu. Bir süreç devam ediyor. Yeni stadımıza Avni Aker ruhunu taşımamız lazım. Tüm Trabzonsporlular ve kamuoyu için çok önemli bir yer. İnanıyorum ki, o ruh yeni stada taşınacak. Trabzonspor tarih yazmaya o stadyumda devam edecektir. Hazırlıklar tamam, pazar günü ilk maçı yapacağız. Güzel bir açılış olsun istiyoruz. Orada nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum. 2 gün içerisinde 6.500 bilet satılmış. Kolay rastlanılabilir bir şey değil. Stadyum büyük oranda dolacak. Zannediyorum, büyük orada dolacak ve full olacaktır."

MEHMET EKİCİ TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI

Mehmet Ekici duygusal bir gencimiz, oyuncumuz. Ben ona çok sahip çıktım, bir baba gibi davrandım ona...Mehmet, ne istiyorsun dedim. Başkanım ayrılmak istiyorum dedi. Kalması adına motive etmeye çalıştım. Nereye dedim. İstanbul ya da Avrupa, öncelik İstanbul dedi. Bu transferi bana bırakacaksınız dedim. Mehmet'e sordum, dedim sen Bayern'den geldin, ne affedilmez dedim. Başkanım yalan affedilmez dedi.

Mehmet'e nereyi istiyorsun dedim. Fenerbahçe, Beşiktaş dedi. Öncelik Fenerbahçe dedi, Beşiktaş olmaz demedi. Fenerbahçe ile aramızda sorun olabilir ama, düşman değiliz. Bu oyuncuyu da hapsedecek değiliz. Görüşmeler yaptık. Mehmet Ekici öncesinde Fernandao ve Aatif'ı istemiştik. Fernandao oynayınca, olmuyor dediler, Aatif da olmadı. Ekici'yi Fenerbahçe'nin teknik direktörü arıyor. Bunu hiç sevmedim, hiç hoşuma gitmedi. Bari bir izin alın.

Hocayla görüştük, Fenerbahçe ile anlaştık dediler. Ben hoca ile görüşmenize izin verdim, transfere izin vermedim dedim. Etik davranmayan oyuncum, babası ve menajeridir. Bana söz verdiğiniz yerde, Advocaat yerine Fenerbahçe ile görüşüyorsunuz. Bana Beşiktaş tarafından çok istek geldi Mehmet ile görüşelim diye. Hayır dedim, çocuk Fenerbahçe'yi istiyor. Mehmet'e, bana sadece Fenerbahçe'ye giderim deseydin, tamam derdim. Sonra hayır, anlaştım. Anlaşamazsın. Beni reddedeni ben tanımam, Trabzon'a bunu yaptırmam. Menajeri; 'misunderstanding' dedi. Yanlış anlama...

Annesi bana dedi ki, 'ne olur Mehmet'imi üzme, yanlış anlaşıldık dedi. Sonra ne dediyse aslanlar gibi arkasındayız dedi. Ben dedim ki, bana verdiğiniz sözden döndünüz. Kimseye vermiyorum, sene sonuna kadar oynatacağım, kime ne? Mehmet konusunda ben Beşiktaş ile anlaştım. Mehmet, Fenerbahçe ile Trabzon arasında yeni polemik konusu olmasın. Trabzonspor açısından konu kapanmıştır. Beşiktaş Trabzonspor'a daha fazla menfaat sağladığı için iş bitmiştir. Kadro dışını ilk defa Trabzonspor mu yaptı? Bir oyuncu kafasında bitirdiyse, doğrusu zaten oynatmamaktır. Ha bire,' Mehmet'i Trabzon niye vermiyor, yazık değil mi...' Bıraksınlar bu işleri, x teknik direktör kendi işine baksın. Ben günler önce Beşiktaş ile anlaştım. Mehmet konusunu artık kapatalım, gerek yok. Bu psikoloji ile Mehmet, Fenerbahçe'ye gitse de başarılı olamaz.

Eğer Mehmet Ekici Beşiktaş ile anlaşırsa, oraya gider. Yerine oyuncu da alıyorum zaten. Gerekirse sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya razıyız dediler. Üzülüyorum. Akılla izah edemediğim bir durum görüyorum. Dursun Özbek'e şunu söyledim; 'Sayın başkan, Mehmet konusu kulüplerin arasını açacak bir konu, G.Saray girmesin işe' dedim.

"STAT İSMİ İÇİN 5 YILLIK ANLAŞMA YAPTIK"

"Orası bir kompleks. Kompleksin içinde stadyum var. Kompleksin adı Şenol Güneş Kompleksi. Stadyuma isim alacağız. Pazar günü yeni stadyumun ismini açıklayacağız. Maç başlamadan önce stadyumun isim sponsorunu açıklayacağız. İsim kesinleşti, belki cumartesi, belki maç öncesi açıklanacak. Stadın ismi de kesinleşmiş olacak. Anlaşma, maç öncesine kadar imzalanmış olacak. Sadece prosedür imza kaldı. 5 yıllık anlaşma oldu. Trabzonspor için güzel bir gelir olacak. Kolay değil isim sponsoru bulabilmek. Çok zorlandık. Biraz sürpriz olacak taraftarımıza. Onlar da görecekler ki Trabzonspor için özveri içinde bulunabilen kurumlar var. Trabzonspor çok büyük bir kulüp."

"YAYIN İHALESİ RAKAMI TÜM KULÜPLERİ TATMİN ETMİŞTİR"

"Bence yeni yayın ihalesi rakamı tüm kulüpleri tatmin etmiştir. Türkiye'de futbolun marka değeriyle ilgili sorun yaşıyoruz. Bence iyi bir fiyat, bunun içini iyi doldurmamız lazım. Geleceğe bunu daha iyi taşımamız lazım. Hepimize çok görev düşüyor. Marka değeri ne kadar yükselirse, gelecekte rakam o kadar artacaktır."

"GRUPTA ELENMEYİ BEKLEMİYORDUM"

"Trabzonspor uzun süredir zor bir süreçten geçiyor. En merkezinde yaşayan birisi olarak düşmeyeceksiniz. Düştüğünüz zaman ayağa kalkmak zor oluyor. Düşüş keskinse, kalkış travmatik oluyor. O gruptan Trabzonspor'un her türlü gruptan çıkmamız gerekiyordu. Hepsinden önemlisi Trabzonspor'un gelecek sene 50. yılı. Bütün bu travmaları atlatacak iyi şeyleri yapmamız lazım. Bunlar yaşanıyor, geçen gece Real Madrid'in Celta Vigo'ya elenmesi gibi. Ancak, ben gruptan kalmayı beklemiyordum. Belki bize bu durum şu kapıyı açacaktır, ligde daha iyi işler yapmak için bir fırsat doğurabilir. Her zor durumdan bir fırsat çıkarmak gerekiyor. Bu sonuçtan da bir fırsat çıkarmamız gerekecek."

"BORÇ RAKAMI 570'DEN 470 MİLYONA İNDİ"

"Hayatta tecrübe diye bir kavram vardır. Ben buna gerçekten çok önem veririm. Kulüp Başkanlığı doğası gereği çok önemli bir görev. Aslolan bu durumdan en iyi tecrübeyi çıkarmaktır. Trabzonspor'da aday olurken 400 milyon dolar borç var diye girmiştik ama girdiğimiz gördük ki gerçek borç 570 milyonmuş. 400 gerçekten çok büyük bir borç ama 570 ile karşılaştık. Trabzonspor tesislerinden haciz kamyonları çıkmadı. 50 üzerinde oyuncu, dağılmış bir yuva, moraller çökmüş. Beklentiler ise büyük, içindeki durum ise büyük üzüntü. Bugün şunu söyleyebiliyor durumdayız, bu 1 yıl öyle şeyler önümüze çıkardı ki, yaşananlar bir daha olmaması için müthiş tecrübe çıkarmak gerekiyor. Trabzonspor camiasına buradan şunu ifade etmeliyim ki, yaşananlardan en hızlı tecrübe çıkarmış kardeşleriyim ben onlarım. Bundan sonra Trabzonspor'un geleceği adına, Trabzonspor'un böyle şeyler yaşamaması adına öyle şeyler yapılması gerekiyor ki yönetici tecrübeleri öne çıksın. Trabzonspor ayağa kalkacaktır, kimse endişe etmesin. Ekonomik olarak daha stabil, daha düzgün bir durumdayız. 2 ay sonra yeni rapor çıkacak, devralırken 570 milyon borç varken, giderler gelirlerden 150 milyon fark var. 1 yıl geçince 570'in üstüne 150 milyon daha gelecek durumdaydı. 570 milyon, 470'lere doğru inmiş olacak. UEFA açısından zor bir sürecimiz vardı. Geliri, gideri arasında olağanüstü problemi olan kulübü, daha iyi hale getirdik. Trabzonspor'un önümüzdeki yıllarda borcu, daha da aşağılara inmeye başlayacak."

"ŞU AN OYUNCULARA 19.1 MİLYON EURO ÖDÜYORUZ"

"50 civarında oyuncusu olan kulüpten, devre arası 5 oyuncu aldık, 6-7 tane gönderiyoruz. Rodallega dahil, kadroda aktif oyuncu sayısı 22. Ülkenin oyuncu sayısı açısından en düşük kulübüyüz. Türkiye'ye sesleniyorum, yeni oyuncular dahil, Trabzonspor'un bütçesi 19.1 milyon euro. Kimse korkmasın, 25-30'a mı gitti diye. Yok. Bugün Suk ile de görüştüm, o problem de çözülecek. İçeride 100 bin euro bile tasarruf edebileceksek onun peşindeyiz. Suk'a Portekiz'de çözüm bulacağız. Akakpo'yu gönderiyoruz. Ramil geleceği olan oyuncu, kiraya gönderiyoruz. Şimdi scout ekibi bir futbol kulübü için olmazsa olmazıdır. Vazgeçemezsin. 9-10 kişilik bir ekip vardı, başarılarına göre 5 kişiye indirdik. Gönderdiğimiz 5 oyuncunun 2'si gönüllü scout. Devamlı görüşüyoruz. Biz yine scoutla çalışıyoruz. Sene başında nasıl yapıyorsak, aynısını yapıyoruz. Fark şuydu, yıkılmış dökülmüş harabe bir kulübün içinden kaliteli bir oyuncu bulmak zordu. Uzun süre izleyebileceğimiz oyuncu portföyü yoktu. 50 oyuncunun 45-47 milyonluk yükünü satarak dağıtmaya çalışıyorduk. Bir fark var, Muharrem Usta olarak ben olağanüstü aktifim. Takımın içerisindeki oyuncu kalitesinin sonuçlara etkisini biliyorum. Şimdi hocayla konuşmaya zamanım oldu."

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN ZOR SÜREÇTİ"

"Bu öyle bir süreçti ki, benim hayatımda gördüğüm en zor süreçti. Çok çok çok zor bir süreçti. Trabzonspor için, 50 yıllık mazi için yapmalıydık, yaptık. Hayatımda çok zorluklar görmüş biriyim. Çok zordu. Dayanılması zor bir

süreçti. Allah o günleri Trabzonspor'a bir daha yaşatmasın."

"TRABZONSPOR, GELECEK SEZON ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE OLACAK"

"Kendi camiamız içinde bile Trabzonspor'un kötü gitmesinden mutlu olanları bile gördüm. Bu beni daha da şevklendirdi. Bizim Trabzonspor'u daha başarılı yapma mecburiyetimiz var. Trabzonspor, o durumu ilelebet yaşayacak bir kulüp değildir. Muharrem Usta ve ekibi olarak destek veren milyonlar adına başarılı olmayı kendime mutlak kriter olarak koyuyorum. Ne kadar zorluk olursa olsun, yönetimdeki arkadaşlarım uykusuz kaldık, tansiyonları yükseldi. Ben ise strese girmem, girmeyeceğim. Trabzonspor başarıyı hakediyor. En kötü günler bile olabilir. Trabzonspor'un ayağa kalkması gerekiyor. Trabzonspor'un başkanları, camianın liderleridir. Liderler pes etmezler. "Eyvah, ne olacak yarınlar" demez. İlk devre kötü Trabzonspor, ne olacak demesinler. İkinci devre daha iyi olacak ve gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk yarışının içinde olacak. Kimsenin endişe olmasın. Bu kadar kısa sürede olur. Ben inanan Trabzonsporlular ile, ayağa kaldırmak için omuz verenlerle o günleri yaşayacağız."

İnananlar bu başarıyı getirecek. İkinci devreye bir bölüm olarak bakıyoruz. İkinci devre Trabzonspor, 30 puanın üzerinde bir puan topladığında, daha 16 maçımız var. 30 puanın üzerinde bir puan bizim için çok önemlidir. 33-35'lere varırsak, ikinci devreyi kendi başına sıralarsanız ilk 3'e girersiniz. 5'inciliğe oynamız lazım genelde ama sadece ikinci yarının puanıyla ilk 3'e girersek, eksik bölgelere standardı daha da yüksek koyarak takviye ederiz."

"BİR 6-8 NUMARA, BİR 10 NUMARA ALACAĞIZ"

"Başarabilirsek bir 6-8 numara, bir de 10 numaranın peşindeyiz. Bu transfer dönemine yetiştireceğiz. 2 tane daha ekstra transfer düşünüyoruz. Görüştüğümüz oyunlar var, bunlar olmazsa almayacağız. Biri yurt içi, biri yurt dışı. Gelecek seneye iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Yeni takımla birlikte farklılaştığımızı görürsek, gelecek seneye 3-4 ekstra oyuncuya ihtiyamız olacak. Daha da iyileri için vaktimiz var. Bizi iddialı hale getirmeyecek oyuncular varsa bunlarla da yollar ayrılacak. İyi bir takımı Trabzon hak ediyor. Çok eziyet çektik ama bunlar yapacağız."

"İKİNCİ DEVRE BAŞARISIZLIĞI SİNDİREMEYİZ"

"Trabzonspor'un yeni oyuncularıyla birlikte 22 oyuncunun ortalaması 25.6. Şu an tecrübeli oyuncularla bir mix yapıyoruz.

İlk devre gösterdiğimiz bir duruş var. Benim yerimde başkası olsa hocayla yollar ayrılacaktır. Trabzonspor'un başarısının sadece hocayla alakalı olduğunu düşünecek kadar saf değilim. Ben istemez miydim, başkan seçildiğimde şahane bir iskelet olsaydı da ben üstüne koysaydım. İskelet oluşturmak kolay değil. İkinci devre bu yeni transferle birlikte, her türlü farklı olması lazım. İlk devre gibi "Hocam olmasa da olur." demem. İkinci devre için ne kendime, ne hocaya bunu sindirtebilirim. İkinci devre başarısızlığa tahammülümüz yok. Çok farklı olacaktır. Ben inanıyorum."

"BENİM OLDUĞUM YERDE BAŞARISZLIK OLMAYACAK"

"Benim olduğum yerde başarısızlık olmayacak ey Trabzonsporlular! Başarısızlık benim içime sindirebileceğim durum değil. Hedefiniz belliyse, çok çalışıyorsanız Allah karşılığını verecektir. İnanarak söylüyorum, bizimle Trabzonspor'un başarısız olma ihtimali olmayacaktır. Ben inananların sayısının artmasını bekleyerek bu yolu yürüyeceğim.

Trabzonspor ilk devre kötü, ikinci devre kötü. Buna sabredin diyecek değilim. Her başınıza gelen yanlışlığa sabredin de sabredin, ben de sabretmem ona."

TOLGAY ARSLAN KONUSU...

"Mehmet Ekici konusunda sitemim olacak. Tolgay Beşiktaş'ın oyuncusudur. Oradaki bir oyuncuyla ilgili benim bir şey söylemem yakışık almaz.