Muharrem Usta oyunculardan zafer sözü aldı

Trabzonspor’da başkan Muharrem Usta, bordo-Mavili futbolcularla bir toplantı yaptı.

7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel kurul öncesinde adaylık konusunda net bir tavır ortaya koymayan Usta, toplantıda oyuncularından G.Saray karşısında galibiyet istedi. Ligde geri kalan sürecin bütün takımlar açısından zorlu geçeceğinin altını çizen Usta, “Siz sadece kendi maçlarınıza odaklanın ve sezon sonunda Trabzonspor’u Avrupa’ya taşıyın. Rakibimiz G.Saray şampiyonluk yolunda ilerleyen ve evindeki performansı üst düzey olan bir takım. Ancak bizim de Sarı-Kırmızılılar’a karşı son dönemlerdeki çıkışımız ortada. Bu açıdan iki takım için de zor bir maç olacak. Herkes yüzde yüzlük bir performans ortaya koysun ve taraftarlarımızı mutlu edecek bir sonuç ile sahadan ayrılalım. Biz bunu başaracak kalitede bir takımsınız. Sizden zafer istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Muharrem Usta’nın Bordo-Mavili futbolcularıyla teker teker görüşmeler yaparak, sorunlar hakkında da geniş bilgiler aldığı öğrenildi.

ALİ RIZA EGEMEN: ''YAKIP YIKTIĞINIZ YETER''

Trabzonspro Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı çıkmaması konusunda konuştu. Egemen, “Eski başkan yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, şimdi ‘Vakit mi bıraktılar hazırlanmaya? Aday değilim’ diyor. Belli ki bunların 21 Ekim Malatya gecesinde de yönetimi düşürmek için yaptıklarının sadece bir tek amacı vardı; kulübü paramparça etmek ve suçu başkan ile kalan yöneticilere yüklemek. Asla samimi değilsiniz. Bari susun. Yakıp yıktığınız yeter artık!” dedi.

(Habertürk)