Muharrem Usta: Yusuf ve Abdülkadir için birçok kulüple görüşüyoruz

Trabzonspor'un, El Sadd takımı ile yapacağı özel maç için Katar'a gelen Başkan Muharrem Usta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta, ligin ilk 7 haftalık bölümünde Aytemiz Alanyaspor maçının sonucunun kendilerini üzdüğünü belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda en çok üzüldüğümüz maç, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması. Hiçbir şekilde ne benim, ne oyuncuların, ne taraftarların aklından kolay kolay çıkarmadığı maç. Onu tabii ki kabul etmek mümkün değil. 50 yılda olan şey orada oldu. Ne olursa olsun Trabzonspor olarak o maçı 3-0 dan 4-3 vermemiz büyük yara oluşturdu. Beni de çok üzdü" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇI

Muharrem Usta, Beşiktaş maçını daha iyi anlamak için öncesine bakmaları gerektiğine belirterek, "Daha öncesinde Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı. Tüm Türkiye'de tartışılan konu Beşiktaş'ın mağduriyeti konusuydu. Verilen, verilmeyen pozisyonlar ve kartlar konuşuldu. Biz de Beşiktaş ile yaptığımız maç öncesi bir tek kelime söylemedik. Bazı konulara hiç girmemeye çalıştık. Maçtan sonra da girmedik. Ama Milli Takım'ın da tam elendiği haftaya baktığımızda Türkiye'de niye bu işler böyle oluyor; net cevabını Beşiktaş maçına da bakarak vermek istiyorum. Gerçekten adalet duygusu zedelenmeye başlandığında bunu bedelini bir şekilde ödemeye hep birlikte başlıyoruz. İş dönüyor, dolaşıyor hakkaniyet meselesine geliyor. Hak edenin karşılığında ne bulup bulmadığına geliyor. İyi bir düzenin olup olmamasına geliyor. Doğru bir sistemle yönetilip yönetilmediğimize, futbolda bunların ne kadar önemli olup olmadığına geliyor" ifadelerini kullandı.

"ADALET DUYGUSUNUN ZEDELENECEĞİ İŞLERİN İÇERİSİNDEN ÇIKMAMIZ LAZIM"

Beşiktaş maçında Kucka ile Talisca arasındaki pozisyonu örnek veren bordo-mavili kulübün başkanı, "Bu pozisyonu hep birlikte yaşadık. O pozisyonda verilen veya verilmeyen karar Türkiye'nin fotoğrafıdır. Türkiye, bundan sonrası için iyi şeyler yapacaksa bu sistemin iyi yönetilmesi lazım. Göz göre göre insanların adalet duygusunun zedeleneceği işlerin içerisinden hep beraber çıkmamız lazım. Trabzonspor'un lehine ve aleyhine veya bir başkasının aleyhine futbolda her zaman olacak. Ama gözümüzün önünde olan ve verilmesi gereken kararlarda doğrular yapılamadığında bunun bedelini ödüyoruz. Bu futbolcu seçiminde, kadro kurarken de böyle. Sonucunu gerçekten 80 milyon ödüyor. Beşiktaş maçına kayıp olarak baksam da içinde yaşananlara baktığımda yine de bizim için iyi diyebilirim. Ben bunu derken Okay'ın pozisyonuna değinmeden geçmeyeceğim. Talisca'yı konuşuyorsak Okay ile ilgili de durum var. Olması gereken neyse olması lazım. Talisca'ya da Okay'a da yapılması gereken yapılacak. Aynı şeyi bir önceki sene de orada yaşamıştık. Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'a pozisyonu vardı. Bütün bunlar, hep birlikte yeni bir yolculuğa çıkmamız gerektiğini ortaya çıkarıyor" şeklinde konuştu.

"HAKEMLER DE BU AİLENİN PARÇASI"

Hakemlere de bu ailenin en önemli parçaları olarak baktığını belirten Usta, şunları söyledi:

"Aslında eleştirim onların bireysel durumlarına değil. Ne Fırat'ın kendisine bunu söylüyorum, ne başkasına. Ben sistemle ilgili eleştiri yapıyorum. Sistemsel sorun olunca insanlar önünü doğru göremiyorlar. Göremediklerinde istemeyerek de olsa bu tarz durumlar ortaya çıkıyor. Türkiye'nin çok sağlıklı bir zeminde futbol ailesi, kulüp yöneticileri, başkanlar hep beraber yeniden doğuşa ihtiyacımız var. İnşallah bunu hep beraber başarırız. Birini ötekileştirerek, hakemleri bu işin ana unsuru yaparak buradan çıkamayız. Ben onların bu sistemde en önemli ana aktör olduğunu düşünüyorum. Aleyhimize de olsa destek olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama yeni bir düzene de emin olun ihtiyacımız var. Bu kadar ülkenin milli takımın durumuna üzüldüğü günde bunu söylemem gerektiğini düşünüyorum."

"YUSUF VE ABDÜLKADİR'E TEKLİFLER GELİYOR"

Başkan Usta, genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e transfer teklifleri gelmesi konusunda kendisine yöneltilen bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de genç oyuncuların ortaya çıkması konusunda sorun yaşıyoruz. Bizim açımızdan gururlu dönem. Aynı dönemde çok kaliteli iki oyuncumuz Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. İkisini de önemsiyoruz. Sadece biz değil, yurt dışında birçok kulüp bu iki oyuncumuzu takip ediyor, önemsiyor. Bizlerle görüşmeler yapıyorlar. Rakamlar konusuna şu anda girmem çok sağlıklı değil. Trabzonspor için olması gereken şu; herhangi bir oyuncu bizim açımızdan değerini bulduğu dönemde Trabzonspor için gönderilmesi uygun olduğuna inanıyorsak tabii ki değerlendirebileceğimiz durumdalar. Onlar gittikçe üzerilerine koyacaklar, daha çok çalışacaklar. Ben de onlarla görüşüyorum. Oldular, gözüyle bakmıyoruz. Çok iyi teklifler geliyor. Bundan sonra da daha iyi gelecek ama onlar daha işin başındalar. Türkiye'ye örnek oldular. Biz de Trabzonspor alt yapısına bu iki güzide oyuncu içerisinden şu mesajı veriyoruz; onlar yaptıysa siz de yapabilirsiniz. Alt yapıda birçok genç için idol oldular. Ağabeylerine bakarak biz de Abdülkadir, Yusuf olabiliriz cesareti onlara geldi. Biz de her bir gencimizi daha yakından takip ediyoruz. Umut ediyorum ki daha nice Yusuf, Abdülkadirler alt yapıdan çıkacak. İyi anlamda gözlerimiz üzerilerinde çocuklarımızın."

TRABZONSPOR'UN BORCU

Trabzonspor'un borcuna da değinen Muharrem Usta, şunları söyledi:

"Biz yönetime geldiğimizde mali kongrelerde açıklamıştık. Yaklaşık 600 milyon borç vardı. Ara ara bir kaç kez söyledim. Belki sık gündeme getirdiğimizde hepimizin morali bozuluyor. Trabzonspor'un yıllık bütçesine denkleştirdiğinde geliri ve gideri birbirini karşılar durumda olsa, bu çok zor. Biz bunu çok yoğun uğraşılarla, sponsorlukla denk düşürebiliyoruz. Bunu denk bile yapsak eski borçlardan dolayı yıllık kur farkı ve faizden 120 milyon TL Trabzonspor üzerine yıllık yük geliyor. Seçildiniz, 3 yıl geçti. Her şey denk yaptınız, geliri giderinizi mümkün değil sponsorlukla başardınız, borcun üstüne 3 yılda 3 tane 120 milyon TL faiz ve kurdan fark geliyor. Biz seçileli iki yıl oldu. Her yıl 120 milyon TL yük geldi. O da 600 milyondan 850- 900 milyon TL'ye varıyor."