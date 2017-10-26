Muharrem Usta: Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında 40 milyon Euro'luk görüşmeler yaptım

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, NTV Spor'da katıldığı programda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Muharrem Usta, Ersun Yanal'ın ayrılışından, ekonomik duruma ve bu sezonki hedeflere kadar birçok önemli konuda konuştu.

İşte Muharrem Usta'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar...

''Takım olarak ateşleyici bir unsura ihtiyacımız var. Galatasaray maçı için hem çok çalışmalı hem de bunu bir fırsat olarak görmeliyiz.

Bizim kulübümüzün, taraftarımızın uzun yıllardır başarıya ihtiyacı var. Geçen sezon da böyle bir sorunlar yaşıyorduk. Kalite olarak eksikliğimiz vardı ancak devre arasındaki takviyelerle iyi bir ekip kurduk. İkinci devrede iyi sonuçlar alıp tırmanışa geçtik ancak son beş haftadaki kötü performansımızdan ötürü Avrupa'ya gidemedik.

Geçen sezonun sonunda küme düşecek takımın bizim maçımızda belirlenmesi talihsizlik. Biz Bursaspor'a yenilince Rize küme düştü. O maçta bir travma yaşadık. Oyuncular ve tenik kadro kamuoyunda çıkan haberlerden kötü yönde etkilendi ve tramvatik bir dönemden geçtik.

40 MİLYON EUROLUK GÖRÜŞMELER YAPTIM

Hem ligde hem kupada iddialı olmak için güçlü bir kadro kurduk. Planlamalarımızı da buna göre yaptık. Transfer döneminde istediğimiz 4-5 oyuncu vardı, Serdar taşçı dışında istediğimiz tüm isimleri kadromuza kattık.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında 40 milyon Euro'luk görüşmeler yaptım.

İlk iki maçta aldığımz sonuçlar tatmin ediciydi. Üçüncü haftadaki Göztepe maçına kaza dedik, Alanya maçında 3-0'a kadar son yıllardaki en iyi oyunumuzu oynadık. 45'te yediğimiz felaket bir golden sonra dağıldık. Ardından Beşiktaş ile oynayacaktık. 50 yılda bir olacak skor diyerek teknik kadronun arkasında durma kararı aldık.

Akhisar maçının olduğu gün çok yoğun bir toplantıdaydım. Maçı tabletimden izledim. Uçakta 3-0 olduğunu görünce direkt maçı kapattım. Hem benim hem de camia için berbat bir haftaydı.

Alanya ve Akhisar maçı bize şunu gösterdi: Takım içinde kopukluklar var, oynamayanların 'benim burada yerim yok' diyor. Takım kenetlenemiyordu. Sıkıntı çıktığı anda da dağıldığımızı gördük. Teknik kadronun problemleri idare etme konusunda sıkıntıları olduğunu çok net gördük.

Trabzonspor'un son yıllardaki en dar kadrosu bu. Kadromuz 24 kişi... Ligde bizden daha az oyuncuya sahip kısıtlı kulüp vardır. Yalnızca çok fazla ilk 11 oyuncusuna sahibiz. 24 oyuncunun 16-17 tanesi direkt olarak ilk 11'de forma giyebilecek kalitede. Rıza hocayla bu konuyu konuştum. 'sürekli oynamalıyım' düşüncesindeki oyuncuları idare edip tekrardan ayağa kaldırmalıyız.

Ben seçildiğimden beri oyuncularla az görüşen biriyim. 2 gün önce Rıza hocanın isteğiyle oyuncularla bir toplantı yaptım. Sonra kaptanlarla toplantı yaptım. Gördüğüm şey şu: Takımdan kopan, çalışmayı bırakan oyuncularımız var. Bunları toparlamalıyız. Takımı yeniden ayağa kaldırmalıyız.

Teknik kadronun olabildiğince arkasında durduk. Onlar yazılanlardan, çizilenlerden çok fazla etkilendiler. Teknik kadroyu burada tutabilmek için çok fazla bekledik, direndik ancak onlar bizim kadar dirençli olamadı. Taraftarlarımıza iyi bir sene yaşatmak için yola düşmüşken bu halde olmak çok üzücü.

ZARAR VERMEK İSTEYENLERİN BİR YIKIM OPERASYONU

Takımın kötü gittiği günde yangının üstüne bir de körük alıp gitme operasyonu çok üzücü. Trabzon'a zarar vermek isteyenlerin yaptığı bir yıkım operasyonu var. Takımdaki oyuncuların farklı ücretler alması çok doğal. Bu dünyanın her yerinde böyle. Galatasaray ve Fenerbahçe'de de işler bu şekilde ilerliyor. Takımda mutsuz olan isimler var ama bunun nedeni para değil, oyuncuların gerektiği değeri göremediklerini ve formanın adaletli dağıtıldığını düşünmelerinden kaynaklı. Trabzonspor camiasına zarar verecek her şeyin karşısındayım. Kimse bu kulübe fitne fesat sokmaya kalkmasın.

Ersun Yanal'ın ayrılığı ben İngiltere'deyken gerçekleşti. Sürdürülemez bir noktadaydık. Bir başkan olarak Trabzonspor'un geleceği adına hocanın her zaman arkasında durdum. Yardımcılarım avukatlarla görüştükten sonra tek taraflı feshetmenin daha iyi olacağını söylediler, ben de direkt 'gereğini yapın' dedim.

Devre arası gelmeden hoca değiştirmek zordur. İki seçeneğimiz vardı: Yerli ya da yabancı hocayla anlaşacaktık. Yabancı alsak alışma süreci uzun sürecekti. Yerli olarak da oyuncular babalık yapacak ve aynı zamanda forma adaletiNİ sağlayacak, bütün oyuncuları sahiplenecek biri lazımdı. Bunları kıstas alarak Rıza hocayı seçtik. Tabii bu konuda fikir ayrılıkları yaşadık ve istemeyenler biz ayrılıyoruz dediler. Oy birliğiyle hoca alamazsınız. Böyle bir şey olmaz. Hızlı karar vermek ve sistemin önünü açmak için hızlı karar vermek zorundayız. Yabancı birkaç hocayla da görüştük ancak Rıza hocada karar kıldık.

4 gün önce oyuncularla oturup sezon sonu için bir hedef koyduk. 2010'dan bu yana kupa alamıyoruz. Hedeflerimizden biri Türkiye Kupası'nı kazanmak. Ligde ise Galatasaray'ın durumunu ayıracak olursak bizim diğerleri aramızdaki fark iki maç. Hedeften henüz kopmuş değiliz, sene başındaki bu kadar kayıptan sonra Avrupa'ya gidecek yolu bulmalıyız. Galatasaray maçı bizim için şans ancak camia kenetlenmeden bizim yol almamız mümkün değil. Evet kötüyüz, kötü sonuçlar aldık ama Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başkaşehir maçlarında neler yapabileceğimizi de gösterdik. Ne olursa olsun ligin başındayız, uzun bir maraton... Camia olarak kenetlenerek hedefe gitmeliyiz. Kişiler geçiçidir, aslolan Trabzonspor...

KUCKA'NIN 550 BİN EUROSUNU CEBİMDEN ÖDEDİM

Ben hiçbir oyuncunun menajerine %10'un üzerinde para vermedim. Bir tek Kucka'nın menajerinde 550 bin euro fark vardı. Onu da cebimden ödedim...

Rıza hocamız ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz, lig bittiğinde de oturup önümüzdeki sezon için konuşacağız.

Rodallega ile görüştüm ve kendisine sordum. Bana ırkçılık yaptı dedi. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama bana bunu söyledi. Eğer böyle bişey varsa böyle bir ırkçı söylemin dünyada hiçbir yeri yok. Rodallega ayrıca yaptığının hata olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un borç konusu çok gündeme geliyor. Biz geldiğimizde kulüp zor bir dönemden geçiyordu, ciddi oranda sıcak paraya ihtiyacı vardı. Geldiğimde borç 590 milyon liraydı. Futbol kulüplerindeki borç euro üzerinden olduğu için kur farkı çok etkiliyor. Kur ödemesinin yanısıra faiz ödemeleri de borcun artmasına neden oluyor. Milyon euro bazındaki borç ben geldiğimde 190 milton euroydu Bugünkü borcu da 200 milyon euro. 190 milyon euroyu ben yapmadım. Trabzonspore tarihinde ilk defa böyle büyük sponsporluk anlaşmaları imzalandı. 200 milyon TL gibi bir para girdi kulübe. Kendi dönemimizde bütçe açığı vermedik, bu böyle bilinsin. Ben borcu burda tutuyorum, tutmaya da devam edeceğim.''

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