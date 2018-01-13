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Muharrem Usta'dan flaş Burak Yılmaz açıklaması! 'Kimse fırsatçılık yapmaya kalmasın'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, golcü oyuncuları Burak Yılmaz'ın bordo-mavili takımda çok mutlu olduğunu kaydetti.

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Usta, yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz ile ilgili hiçbir sorun  bulunmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Aslanlar gibi işimize devam ediyoruz. Burak gibi bir golcüye çok  transfer teklifi gelir. Bu durum gurur vericidir. Ancak Burak ile çıktığımız ve  yürüyeceğimiz yol var. Herkesin gönlü rahat olsun. Burak ait olduğu yerde ve çok  mutludur. Kimse fırsatçılık yapmasın, Burak Türkiye'nin bir numara golcüsüdür."

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