Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına müjde

Yeni yapılacak olan 15 bin kişilik basketbol salonu için gerekli izinleri aldıklarını belirten Dursun Özbek, basketbol salonunun 365 gün yaşayacak bir düzeyde inşaa edeceklerini belirtti.

Dursun Özbek'in divan kurulunda yaptığı açıklamaları;

"15 bin kişilik basketbol salonu için gerekli izinleri aldık. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden de izin aldık. NEF inşaatın sahibi ile daha önce yapılan projeyi inceledik, Bize dünyada bu tip komplekslerin nasıl olduğunu anlattı. Çok ilgimizi çekti, bu projeyi nasıl finanse ederiz diye düşündük. Çok büyük bir firmanın dikkatini çekti. Stadın içinde kullanıma açık epey bir boş mekan var. Bunların bütünün içine dahil edilmesi çok önemliydi. Salonu öyle projelendirdik ki sadece basketbol oynanacak bir salon olmayacak. İcabında başka etkinlikler de yapılacak. 365 gün yaşanabilecek bir mekan olacak. 3750 metre karelik bir bilim merkezi de var. Projenin sponsorluğunu NEF üstlendi. Kulüp hiçbir masrafa girmedi. 1-2 hafta içerisinde ruhsatı alarak inşaata başlayacağız.''

''ASLANTEPEDE'Kİ YERİMİZ ÇOK FARKLI BİR KONUMA GELECEK''

''Salon projesinde 3.750 metre karelik inovasyon ve bilim merkezi var, bunu sponsor firma önerdi, çok hoşumuza gitti. Çocuklar içinde özel bir alan inşa edeceğiz. Yılın 365 günü yaşayan,aynı zamanda kiralanabilir alanları da olan bir proje yapıldı. Stadın içinde kullanıma açık epey bir boş mekan var. Bunların bütünün içine dahil edilmesi çok önemliydi. Müze ile beraber yapılacak stat turu uygulamalarıyla birlikte Aslantepe'deki yerimiz çok farklı bir konuma gelecek''