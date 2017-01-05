Murat Akın Göztepe'ye imzayı attı!

TFF 1. Lig’in ilk yarısını zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Göztepe, İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın'ı transfer etti.

Kulüp, tecrübeli oyuncu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. 2008 yılında Belçika'nın Beveren takımından Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Murat Akın, 2008-2016 yılları arasında 176'sı 1. Lig, 44'ü Süper Lig ve 26'sı Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 246 maçta görev alırken, bu 8 sezonun 7'sinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

İşte Murat Akın'ın şampiyonluk yaşadığı kulüpler:

Kasımpaşa (2)

Orduspor

Konyaspor

Başakşehir (Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kayserispor

Karabükspor

Skorer