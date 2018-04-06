Murat Cavcav: Biz rakibimizi ne kadar ciddiye alıyorsak, rakip de bizi o denli ciddiye alacak

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanı Murat Cavcav, lider Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin, "İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da bu maçtaki hedefleri 3 puan olacak." dedi.

Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Nisan Pazartesi günü başkentte lider Galatasaray ile oynanacak 28. hafta karşılaşmasında kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda, ikinci kez anlaştığı teknik direktör Ümit Özat yönetiminde ligde kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlıların, üst sıralara çıkacağından emin olduğunu vurgulayan Cavcav, başkent temsilcisinin kalan bütün karşılaşmalara kazanmak için çıkacağını belirtti.

Ligde sezon sonu yaklaştıkça herkesin kendi derdine düştüğünü, bu nedenle de kalan haftalarda oynanacak maçlardan her türlü sonucun çıkabileceğini dile getiren Cavcav, hiçbir karşılaşmanın oynanmadan kazanılamayacağını ifade etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiğine dikkati çeken Cavcav, "Biz rakibimizi ne kadar ciddiye alıyorsak, rakip de bizi o denli ciddiye alacak. İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da bu maçtaki hedefleri 3 puan olacak." diye konuştu.

- "Benim kadar onlar da biliyor"

Teknik direktör Ümit Özat ve kırmızı-siyahlı futbolculara güvendiğini tekrarlayan Cavcav, "Benim kadar onlar da biliyor, durumumuzun farkındalar." dedi.

"Gençlerbirliği’nin yeri burası değil, bunu en az benim kadar teknik ekip ve futbolcular da iyi biliyor." ifadesini kullanan Murat Cavcav, şunları kaydetti:

"Bir an önce takımımızı bu durumdan kurtaracaklarına inancım tam. Söz artık onlarda, çıkıp Gençlerbirliği’ne yakışır futbolu ve sonuçları alacakları 7 maçlık bir süreç var. Taraftarımız, verdiği enerjiyle takımımızın 19 Mayıs Stadı'nda nasıl maçlar kazandığını biliyor. Böyle maçlarda alınan galibiyetin mutluluğu, taraftarla paylaşılınca çoğalıyor ve sonrası için itici güç oluyor. Onların enerjisi, verecekleri destek ve moral, mücadelemizi ve bizi yukarıya taşıyacaktır. Yine taraftarımızla istediğimiz sonucu alacağımız bir maç olmasını umuyorum."