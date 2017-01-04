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Muratbey Uşak, Rosa Radom'ı farklı geçti

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Muratbey Uşak sahasında Polonya temsilcisi Rosa Radom'ı 96-76 mağlup etti.

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 11. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Polonya'nın Rosa Radom takımını 96-76 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikası 12-12 eşitlikle geçilirken ilerleyen dakikalarda konuk ekip üstünlüğü ele geçirdi. Muratbey Uşak, hücumda sayı üretmekte zorlanırken, özellikle Jeszke'nin atışlarıyla aradaki sayı farkını artıran Rosa Radom periyodu 22-16 önde bitirdi. 

İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Muratbey Uşak, aradaki sayı farkını kapatarak öne geçti. Karşılaşmanın 15. dakikası 36-35 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İki takım da savunmada daha sert mücadele ederken konuk ekip dışarıdan atışlarla sayı üretti. Konuk takım, çeyreğin son saniyelerinde bulduğu basketle devreyi 44-43 üstün tamamladı. 

Üçüncü çeyrek karşılıklı hücumlarla başladı. İki takım da pota altında etkili olmaya çalışırken, 25. dakika 55-55 eşitlikle geçildi. Muratbey Uşak ilerleyen dakikalarda maça ağırlığını koydu ve McKissic-Auguste ikilisiyle üst üste basketler buldu. Rakibine sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, 3. çeyreği 69-58 önde bitirdi. 

Son periyotta üstün oyununu sürdüren Muratbey Uşak aradaki sayı farkını açmayı başardı. Ev sahibi takım, karşılaşmayı 20 sayı farkla 96-76 kazandı. 

Maçın en skorer ismi 31 sayı ile Muratbey Uşak'tan Auguste oldu.

Muratbey Uşak, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı.

Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Ognjen Jokic (Karadağ), Boris Krejic (Slovenya)

Muratbey Uşak: Auguste 31, Ali Berent Kavaklıoğlu 3, Berkay Candan 3, Harrison 16, Freimanis 12, Vasiliauskas 11, Görkem Sönmez 3, Hakan Demirel 4, McKissic 13

Rosa Radom: Callahan 12, Witka 6, Bojanowski, Bell 19, Zyskowski 2, Szymkiewicz 2, Sokolowski 14, Adams 2, Jeszke 3, Jackson 16

1. Periyot: 16-22

Devre: 43-44

3. Periyot: 69-58

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