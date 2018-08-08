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Muratbey Uşak, Türkiye Basketbol Ligi'nden çekildi

Muratbey Uşak, Türkiye Basketbol Ligi'nden çekildiğini açıkladı.

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Muratbey Uşak'tan yapılan açıklamada "Kulübümüzün yönetim kurulu toplantısı neticesinde 2018-2019 sezonunda mücadele edeceğimiz TBL'ye katılmama ve Atakım faaliyetlerini 1. Lig seviyesinde sonlandırma kararı almış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

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