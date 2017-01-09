Muratbey Uşak'tan FIBA'ya erteleme talebi

Muratbey Uşak Genel Manajeri Fatihan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya'nın EWE Baskets takımı ile oynayacakları maçın ertelenmesi için FIBA'ya talepte bulunduklarını söyledi.

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'dan Almanya'ya uçuşların iptal edildiğini, bu nedenle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda beklediklerini kaydeden Erdoğan, "Bu sabahtan beri havalimanında bekliyoruz, maç yarın saat 22.00'de. Ancak Almanya'ya gitmek için uçak bulamıyoruz. FIBA'ya maçın ertelenmesi için talepte bulunduk. Şu ana kadar bir yanıt alamadık." dedi.

Uçak arayışlarının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, FİBA'dan gelecek yanıtı beklediklerini ifade etti.

Maç iptal edilmediği taktirde EWE Baskets ile Muratbey Uşak yarın saat 22.00'de Oldenburg Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.