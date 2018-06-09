Musa Çağıran: Osmanlıspor'un tutumunu merak ediyorum

Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Musa Çağıran, beIN Sports Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve henüz teklif almadığını söyledi.

Büyük takımlarda oynamak istediğini belirten Musa, "Bu sezonu takım olarak iç açıcı geçirmedik. Küme düştük ama iyi bir kadromuz vardı. Bu sene sakatlıklarım oldu, 26 maç oynadım. Ona rağmen yine de iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Böyle bir camianın küme düşmesi beni derinden üzdü. Osmanlıspor ile 2 yıl daha sözleşmem var. Sonuçta Osmanlıspor'un sözleşmeli bir oyuncusu olduğunuz için, istediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz, takdir edersiniz ki. Bana gelen bir haber yok ama ben de büyük takımlarda oynamak isterim. Daha ses, seda çıkmadı. İnşallah böyle teklifler, görüşmeler olur ve biz de oraları görürüz" dedi.

"OSMANLISPOR'UN TUTUMUNU MERAK EDİYORUM"

Osmanlıspor'un vereceği kararın önemli olduğunu kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, "İsmim büyük takımlarla yazılıyor, ben de Twitter'dan görüyorum. Bir şeyler olursa, mutlu olurum. 2 yıl daha sözleşmem var ama, burada Osmanlıspor nasıl bir tutum sergileyecek, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 26 maça çıkan Musa, 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.