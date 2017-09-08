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Muslera: Artık orada kazanmamızın zamanı geldi

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, TuyoYMia810 isimli radyo programında önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın file bekçisi Muslera, Arjantin ve Paraguay maçlarından sonra Türkiye'ye dönüyor. Muslera, Buenos Aires üzerinden İstanbul'a dönerken arkadaşının aracı olmasıyla TuyoYMia810 isimli radyo programına katıldı.

6 yıldır Galatasaray'da oynadığını belirten Uruguaylı kaleci, "Galatasaray'da 10 yılımı tamamlayacağım sanırım. Galatasaray'da en uzun süre oynayan yabancı oyuncu olmak istiyorum" dedi.

Muslera, Fenerbahçe'nin sorulması üzerine ise, "Fenerbahçe stadını seviyorum. Orada oynamayı, o seyirciye karşı oynamayı seviyorum. Orada kupa aldık ama artık orada kazanmamızın zamanı geldiğini de düşünüyorum" ifadesini kullandı.

(Sporx)

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