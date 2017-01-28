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Galatasaray Muslera ile sözleşme uzatıyor

Galatasaray Kulübü, tecrübeli kaleci Muslera'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatacak.

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Lazıo'dan 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan ve efsaneler arasına girmeyi başaran Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2018 yılında sona erecek...

GALATASARAY'IN YENİ TAFFAREL'İ MUSLERA OLACAK

Uruguaylı kalecinin menajeri Fonseca'yı İstanbul'a çağıran ve yeni sözleşme için görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın planını ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre yönetim, Muslera'yı Galatasaray'ın 'Yeni Taffarel'i yapmak istiyor. Şu anda 30 yaşında olan Muslera ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalamayı düşünen Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı eldivene 35'ine geldiğinde jubile yaptırmayı planlıyor. Muslera'ya ardından ise teknik heyette görev yapması için teklif götürülecek.
 
İSTANBUL'DA ÇOK MUTLU

İstanbul'da çok mutlu olan ve Galatasaray için "yuvam" ifadesini kullanan Muslera'nın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu... Tecrübeli kalecinin eşi Patricia Callero'nun da İstanbul'da kalmak istediği, bu nedenle yönetimin çok büyük bir ihtimalle hedefe ulaşacağı belirtiliyor. Muslera'ya büyük bir sevgi besleyen taraftarlar da sosyal medyadan yeni sözleşme mesajları göndermeye başladı. Taraftarlar da ömür boyu sözleşme imzalanmasını istiyor.

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