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Muslera: Mariano'nun ilk yarıdaki pozisyonu, ondan daha çok penaltıydı

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Kardemir Karabükspor maçı sonrası Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Kardemir Karabükspor maçı sonrası Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

"Kesinlikle penaltı değil"

"Mutlaka ağır çekimde göreceklerdir. Kesinlike penaltı değil. Mariano'nun ilk yarıdaki pozisyonu, ondan daha çok penaltıydı.Galatasaray yıllardır böyle zorluklarla karşılaşıyor, bugün de karşılaştık. Burada verceğimiz reaksiyon çok önemliydi. Hedefimiz şampiyonluk"

Maç sonu taraftara üçlük çektirmesiyle ilgili konuşan Uruguaylı file bekçisi; "Umarım böyle devam eder. Alışkanlık oldu. Beni çok mutlu ediyor. Maçtan sonra beni çağırmaları çok hoşuma gidiyor"

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