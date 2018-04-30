Muslera son 4 karşılaşmada 17 isabetli şutun 16’sına gol izni vermedi
Fernando Muslera, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’a karşı forma giydiği son dört maçta inanılmaz rakamlara ulaştı.
Beşiktaş karşısında yaptığı 4 kurtarışla Galatasaray’a büyük katkı sağlayan Fernando Muslera, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’a karşı forma giydiği son dört maçta inanılmaz rakamlara ulaştı.
Uruguaylı file bekçisi bu dört maçta sadece bir gol yerken, kaleye gelen 17 isabetli şutun 16’sına gol izni vermedi. Fernando Muslera toplamda yüzde 94’lük bir kurtarış yüzdesine ulaştı.
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