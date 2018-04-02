Muslera takım arkadaşlarından özür diledi

Burak Yılmaz, Abdulkadir, Yusuf Yazıcı ve Sosa gibi hücumda her an skoru değiştirebilecek isimlere sahip olan Trabzonspor karşısında Galatasaray kalecisi Muslera'ya büyük iş düşmesi bekleniyordu. Başarılı file bekçisi muhteşem bir performans gösterdi, ne yan toplarda ne de Trabzon'un yakaladığı fırsatlarda en ufak hata yapmadı.

Hatta yıldız eldiven 51. dakikada Yusuf Yazıcı'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda adeta uzadı, müthiş bir refleksle yüzde yüzlük gole engel oldu. Yani Aslan'ın 1 numarası şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan biri olan Trabzon maçında üzerine düşen her şeyi yaptı.

ÖNDE YAKALANDI

Bu kritik geceden Muslera'ya kalan ise tatsız bir hatıra oldu. Kucka uzatmada, ileride yakaladığı Muslera'yı orta sahadan enfes bir şutla avladı, kariyeri boyunca unutamayacağı bir gol attı. Muslera'nın maç sonunda yediği golden ötürü takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi. Galatasaraylı oyuncular da üzgün olan Muslera'yı teselli ettiler.