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Muslera, Uruguay'dan önce İstanbul'a ardından Konya'ya gidecek

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, cumartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçına uzun bir yolculuğun ardından çıkacak.

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2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya ile karşılaşacak olan Uruguay'da çarşamba günkü maçta kaleyi Muslera koruyacak.

Deneyimli kaleci, karşılaşmanın ardından Uruguay'dan hareket ederek aktarmalı olarak İstanbul'a gelecek. Cuma günü takımla çalışmalara katılması beklenen Muslera, Atiker Konyaspor mücadelesine tek antrenmanla çıkacak.

Galatasaray kariyeri boyunca milli maç dönüşlerinde birçok kez benzer durumu yaşayan Muslera, bu tarz uzun yolculukların kendisi için büyük bir sorun oluşturmadığını söylemişti.

Teknik direktör Igor Tudor'un Muslera ile sık sık iletişime geçerek durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Hırvat teknik adam, Muslera'nın yorgun dönecek olmasına karşın sahada yer alması gerektiğini belirtti. Uruguaylı kaleci de Atiker Konyaspor maçında takımın kendisine ihtiyaç duyacağını bildiğini ve sahada en iyi performansı ortaya koymak için mücadele vereceğini söylediği ifade edildi.

(Ntv Spor)

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