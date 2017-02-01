Muslera'da sürpriz gelişme!
Sarı kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 7 Türkiye Kupası maçının tamamında forma giyen Cenk Gönen, cumartesi günü Medipol Başakşehir ile oynanacak çeyrek final karşılaşmasında eldivenleri Fernando Muslera’ya teslim edecek.
Galatasaray’da bu sezonun kupa geleneği cumartesi günü sona eriyor. Sarı kırmızılıların Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçında kaleyi Cenk Gönen değil Fernando Muslera koruyacak.
7 MAÇTA 10 GOL YEDİ
Başakşehir maçına büyük önem veren teknik direkter Riekerink, eldivenleri Muslera’ya teslim etme kararı aldı. Bu sezon kupada oynanan 7 maçın tamamında kaleyi koruyan Cenk ise kulübede oturacak. Bu kararda Cenk’in performansı büyük rol oynadı. Tecrübeli kaleci, bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol yedi.
Hürriyet
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