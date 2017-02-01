Muslera'da sürpriz gelişme!

Galatasaray’da bu sezonun kupa geleneği cumartesi günü sona eriyor. Sarı kırmızılıların Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçında kaleyi Cenk Gönen değil Fernando Muslera koruyacak.

7 MAÇTA 10 GOL YEDİ

Başakşehir maçına büyük önem veren teknik direkter Riekerink, eldivenleri Muslera’ya teslim etme kararı aldı. Bu sezon kupada oynanan 7 maçın tamamında kaleyi koruyan Cenk ise kulübede oturacak. Bu kararda Cenk’in performansı büyük rol oynadı. Tecrübeli kaleci, bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol yedi.

Hürriyet