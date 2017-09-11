Muslera'nın Eto'o'ya attığı çalım sosyal medyada olay oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Antalyasporlu Samuel Eto'o'yu klas bir hareketle çalımladı.



İşte Antalyaspor - Galatasaray maçındaki o anlar ve Twitter'da yazılan yorumlar...

- Çalım ustası Muslera, Eto'o yu pazara gönderiyor.

- Muslera'yı bütün akrabalarımdan çok seviyorum. Sıfır şaka.

- Muslera, Eto'o'yu rencide etmeye devam ediyor.

- Eto, Muslera'dan çalım yemeyi alışkanlık haline getirmiş.

- Muslera, yine Eto'o'yu çalımladı.

Muslera hata yapmaz . O öyle uygun görmüştür.

Ulan o değilde Muslera ne çalım attı be.

Üzmeyin bu adamı, kalesinde otursun çay falan söylesin yeter bize

- Eto'o'yu görünce dayanamadı!

- Dedem babama Metin Oktay'ı anlatmış, babam bana Hagi'yi anlattı, ben de çocuklarıma seni anlatacağım.

Hatırlanacağı üzere; Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 6. haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçının 36. dakikasında Muslera, orta sahaya kadar gelmiş ve yıldız futbolcuyu çalımlayarak topu arkadaşlarına göndermişti.

Pozisyonun ardından Galatasaray taraftarı, "Yapmadığı bir bu kalmıştı" yorumunda bulunmuştu.