Muslera'nın Eto'o'ya attığı çalım sosyal medyada olay oldu
Dün akşam Antalyaspor maçında yıldız golcü Eto'o'ya attığı çalımla sosyal medyada yine konu olan Muslera, Galatasaray taraftarlarını bir hayli memnun etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Antalyasporlu Samuel Eto'o'yu klas bir hareketle çalımladı.
İşte Antalyaspor - Galatasaray maçındaki o anlar ve Twitter'da yazılan yorumlar...
- Çalım ustası Muslera, Eto'o yu pazara gönderiyor.
- Muslera'yı bütün akrabalarımdan çok seviyorum. Sıfır şaka.
- Muslera, Eto'o'yu rencide etmeye devam ediyor.
- Eto, Muslera'dan çalım yemeyi alışkanlık haline getirmiş.
- Muslera, yine Eto'o'yu çalımladı.
Muslera hata yapmaz . O öyle uygun görmüştür.
Ulan o değilde Muslera ne çalım attı be.
Üzmeyin bu adamı, kalesinde otursun çay falan söylesin yeter bize
- Eto'o'yu görünce dayanamadı!
- Dedem babama Metin Oktay'ı anlatmış, babam bana Hagi'yi anlattı, ben de çocuklarıma seni anlatacağım.
Hatırlanacağı üzere; Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 6. haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçının 36. dakikasında Muslera, orta sahaya kadar gelmiş ve yıldız futbolcuyu çalımlayarak topu arkadaşlarına göndermişti.
Pozisyonun ardından Galatasaray taraftarı, "Yapmadığı bir bu kalmıştı" yorumunda bulunmuştu.
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