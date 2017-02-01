Müslüman diye kovulan futbolcu Süper Lig'de!

Yetenekleri yerine Müslümanlığı dolayısıyla Almanya'nın Darmstadt 96 külübünün teknik ekibiyle problemler yaşayan ve kadroda yer bulmada sıkıntı yaşayan Tunuslu 28 yaşındaki Anis Ben Hatira'ya Gaziantepspor kucak açtı.

Başkan İbrahim Kızıl, Ben Hatira'ya yapılan bu tutumdan dolayı, transferi kapatmalarına rağmen “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Müslüman aleminin lideri olduğunu ve Türkiye'nin de Müslümanlara koşulsuz şartsız kucak açan bir ülke olduğumuzu vurgulayarak bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız" diyerek transferi gerçekleştirdi.

Başkan İbrahim Kızıl bu transferle ilgili olarak “Gaziantep ili olarak sayın Valimiz Ali Yerlikaya ve sayın bakanımız Fatma Şahin hanımefendinin izlemiş olduğu hayat ve hizmet görüşüyle mazlumlara ve Müslümanlara kucak açan ve en çok göç kabul gören ili olarak tüm kentte seferberlik ilan ediyoruz. Hocamız Bülent Uygun başta olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimizle el ele verip bu sezon kümede kalacağız inancı ile tüm taraftarlarımızın Adanaspor maçındaki tribünlerdeki yerlerini almalarını istiyoruz.

Taraftarımız için de yeni sezonda şampiyonluk kadrosunu kurarak Gaziantepspor'a layık olduğu hedefleri yakalatacağız. Ben Hatira uğradığı bu haksız ırkçılıktan dolayı Almanya'da gündemin başrollerindeydi. Özel uçakla Gaziantep'e gelecek Tunuslu futbolcu sağlık kontrolünden sonra yarın kulüpte imza atacak" ifadelerini kullandı.

Müslüman olduğu için dışlandı

Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98'de oynayan Tunuslu orta saha oyuncusu Anis Ben Hatira, uzun yıllar Hamburg ve Hertha Berlin formalarını terletti. Darmstadt 98 kulübü, Müslüman olduğu gerekçesiyle oyuncunun sözleşmesini feshetmişti. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Darmstadt 98 takımında 8'i ilk 11'de olmak üzere 11 maçta görev alırken 1 gol kaydetti. Ben Hatira'nın ismi bir dönem Galatasaray ile anılmış fakat transfer gerçekleşmemişti.

Yeni Şafak