Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Cengiz: . Artık 8 maçımız kaldı, sahada sonuna kadar savaşıp şampiyonluğa ulaşacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, imza gününe katılan Bafetimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulunurken şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GSSTORE'da düzenlenen imza gününün ardından Bafetimbi Gomis, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Mustafa Cengiz, Gomis'e imza günü dolayısıyla teşekkür ederken "Bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. İmza günündeki ilgiyi gördüm, inanılmazdı. Artık 8 maçımız kaldı, sahada sonuna kadar savaşıp şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum" dedi.

GOMIS: ''GALATASARAY'DA OYNAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM''

Bafetimbi Gomis ise Mustafa Cengiz'e teşekkür ederek, "Bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Ben de Galatasaray forması giymekten ve sizin gibi değerli insanlar ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu

Buluşmanın sonunda Mustafa Cengiz, Gomis ve ailesine aralarında Galatasaray'ın tarihini de anlatan kitabın da yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vahşi sırtlanları eliyle besliyor

Vahşi sırtlanları eliyle besliyor

İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA