Mustafa Cengiz: . Artık 8 maçımız kaldı, sahada sonuna kadar savaşıp şampiyonluğa ulaşacağız

GSSTORE'da düzenlenen imza gününün ardından Bafetimbi Gomis, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Mustafa Cengiz, Gomis'e imza günü dolayısıyla teşekkür ederken "Bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. İmza günündeki ilgiyi gördüm, inanılmazdı. Artık 8 maçımız kaldı, sahada sonuna kadar savaşıp şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum" dedi.

GOMIS: ''GALATASARAY'DA OYNAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM''

Bafetimbi Gomis ise Mustafa Cengiz'e teşekkür ederek, "Bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Ben de Galatasaray forması giymekten ve sizin gibi değerli insanlar ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu

Buluşmanın sonunda Mustafa Cengiz, Gomis ve ailesine aralarında Galatasaray'ın tarihini de anlatan kitabın da yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti.