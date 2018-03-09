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Mustafa Cengiz: 6 arkadaş çok güzel bir sunum yaptık 50 küsur sayfayı tek tek anlattık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan toplantının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

İsviçre'de toplantının ardından konuşan Mustafa Cengiz, her türlü sonuca hazır olduklarını söylerken, sonucun ne zaman açıklanacağını da tam olarak bilmediklerini dile getirdi.

İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar...

''6 arkadaş çok güzel bir sunum yaptık. 50 küsur sayfayı tek tek anlattık. UEFA yetkilileri çok iyi dinledi, sıkça sorular da sordular. Mali durumu zaten biliyorlar. Bize geleceğe yönelik iş planımızı gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik. Umarız Türk futbolu ve Galatasaray için en iyisi olur.''

''Ben en kötü duruma hazırlanırım her zaman ama en iyi geldiğinde de şaşırmam. Her türlü acıya hazırız, her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız. UEFA çok ciddi, her noktayı araştırıyor.''

''Kararın açıklanması bir süreç alacak. Takvim vermediler. Taraftarımız rahat olsun, her durumda Galatasaray çok büyüktür. Başka kulüplerin biz ceza alalım diye UEFA'ya başvuru yaptığına inanmıyorum. Biz Türk futbolunun kalkınması düşüncesindeyiz.''

 

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