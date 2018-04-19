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Mustafa Cengiz başkanlığa adaylığını açıkladı

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, mayıs ayındaki kongrede aday olacağını açıkladı.

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Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, mayıs ayındaki kongrede aday olacağını açıkladı.Mustafa Cengiz, Mayıs'taki kongrede Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı: "Ben tabi ki adayım. 3 yıl için geldim buraya ama Mayıs'ta seçime gidileceğini belirtmiştim."

Galatasaray, basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanşında Reyer'e 72-65 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 22 sayılık avantajla şampiyon oldu ve kupayı İstanbul'a getirdi!

KUPA HERKESİN

Zorlu mücadele sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basına yaptığı açıklamalarda özel sözler sarf etti, Cengiz, ''Kupayı almak onur verici! Bu kupa Ali Sami Yenden beri bütün yönetimlerin, kızların, teknik heyetin, taraftarın ve yönetimin başarısı ben hepsine camia adına teşekkür ediyorum.'' dedi.

(Sporx)

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