Mustafa Cengiz: Fatih Terim'i yedirmem

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim’in PFDK’ya sevk edilmesine tepki gösterdi. GS TV’ye konuşan Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı şu ifadeleri kullandı: “Maçı izlemedim ama görüntüleri gördüm. Yasak alanda, kimsenin girmediği alanda bir tartışma yaşanıyor. Biri ‘Gördünüz mü’ diyor öbürü ‘Neden bunu görmediniz’ diyor. Hocamız da buna bir tepki veriyor.”

GÖZLEMCİNİN YAPMAMASI GEREKİRDİ

“Eğer rakip hoca benim hocamdan daha sert konuşup hiçbir ceza almıyor, benim hocam tek bir sözcüğü, tepkisi ile, ‘Yapmayın’ sözcüğü ile tedbirli olarak ceza heyetine gidiyorsa ben bunu hoş karşılamam. Ben bunu şık karşılamam. Herhangi bir takım için de bunu hoş görmem, savunmam. Bu nedenle ben üzüntülerimi bildiriyorum. Raporu yazan gözlemci kardeşimizi de suçlamak istemiyorum ama bunu yapmaması gerekirdi.”

KAVGA İÇİNDE OLMAK İSTEMİYORUZ

“Ülkemizin iç ve dış sorunlarla uğraştığı bir coğrafyada bu tip gerilimler hele son maçlara doğru futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülkede camialar arasında gerilim yaratır. Biz bu gerilimi istemiyoruz. Biz kavga içinde mücadele istemiyoruz. Sevgili hocamıza yapılan bu tedbirli sevkin adaletin yerini bulacağını ve son 5 haftaya tüm 4 takımın eşit, adil biçimde gireceğini TFF ve ilgili kurullarının bunu sağlayacağına inanıyoruz.”