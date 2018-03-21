Mustafa Cengiz: Igor Tudor bize 7.5 milyon TL'lik alacak davası açtı

İşte Mustafa Cengiz’in açıklamalarından satır başları:

'Tudor bize dava açtı'

'Igor Tudor bize 7.5 milyon TL'lik bir alacak davası açtı. Tudor'un açıklamaları bizi şaşırtmıştır. Tudor'un gelişi gibi gidişi de doğru olmadı. Böyle olmamasını isterdik.

UEFA tarihinin en gerçekci, en iyi sunumunu yaptık. Bu bizim değil, UEFA'nın görüşü. Biz istiyoruz ki bütün Türk sporu birlikte ilerlesin. Bizim bütün Türk takımları adına sunum yaptık. Biz en az 8 takımımızın Avrupa'da olmasını isteriz. En başarılı takım da Galatasaray olsun.'

UEFA bizden 3 şey istiyor. Samimiyet, doğru konuşma ve şeffaflık. 3 değil aslında 5 yıllık sunum yaptık. En son bize bir delege, 'Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmazsanız ne olacak' dedi? Sürekli yeni bilgiler veriyoruz.

Loca satışlarımız 17 milyon lirayı aştı. Yellow Friday kampanyası UEFA'nın da hoşuna gitti. Onlar da bizleri yaşatmak istiyor. Biz 5 yıllık bir sunum yaptık.UEFA'ya yaptığımız sunum 5 yıllık bir sürece dayanıyor. UEFA bize karşı cephe almıyor, uzun vadeli planlarımızı istiyor.

Ben Dursun Başkan'la kavga niyetinde değilim. Benim kendisiyle kişisel hiçbir sorunum yok. Tüm Galatasaray başkanlarına olduğu gibi ona da saygım var. Ama bazı şeyler doğru söylenmeyince tepki veriyorum. Bazen ben de sert söylemlerde bulunuyorum, ben de insanım. Yönetimin ibra edilmesi yada edilmemesi UEFA'yı etkilemez.

Futbolcu kardeşlerimin hepsi 'şampiyonluk havasına' girmiş durumda. Siz şampiyonluk havasına girersiniz her maça final gözüyle bakarsınız. Futbolcular da öyle görüyor.

Rakibe saygı esastır. Biz böyle gördüğümüz için öyle davrandık. Kadıköy'de buzdolabı gibi durmak zorundaydım. Kimseden çekindiğim için değil, rakibe duyduğum saygı nedeniyle öyle oturdum.

'Aday olacağım'

Yeniden aday olacağım, tabii ki olacağım. Genel Kurul teveccüh gösterirse şu anda da adayım. Biz en zor dönemde elimizi taşın altına koyduk"

Eski yönetimler Galatasaray'a zarar verecek söylem ve eylemlerde bulunmamalı.

Burak Elmas, İngiltere'den gidip geliyor. Tam katılamıyor ve çoğu zaman yanlış değerlendiriliyor. Şahsen benim çalışma arkadaşlarımla bir sorunum yok"

Fenerbahçe maçının ardından tebrikler aldım. Galatasaray, uzun yıllardan beri ilk defa Kadıköy'de normal bir deplasman maçı oynar gibiydi. Defansif yapıya bürünmedi. Kora kor, rakibiyle eşit bir mücadele etti.

'Hakemler Galatasaray'a karşı çok cesur'

Hakemler, hakim olmayı bıraksınlar. Adalet dağıtmayı bıraksınlar. Gördüklerini çalsınlar. Hakem en azından 2 oyuncuya kırmızı kart verseydi, 3 penaltı pozisyonu olmazdı. Churchil'e sormuşlar, "Ne yetkiyi istiyorsun" diye. O da "hakemlere verilen yetkiyi versinler yeter" diye cevaplamış. Hakemler Galatasaray'a karşı çok cesurlar. Faul, sarı, kırmızı. Ama rakiplere karşı çok cimriler.

Galatasaray; averajla da şampiyon olabilir, tek puanla da şampiyon olabilir.

'Nagatomo için görüşüyoruz'

Nagatomo aracılığıyla maçlarımıza birçok Japon geliyor. Bu bizi mutlu ediyor. Ekibimiz Nagatomo için görüşüyor. Şimdi konuşursam İtalyanlar çok uyanık, fiyatı artırırlar.