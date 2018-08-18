Mustafa Cengiz imza töreninde Badou Ndiaye transferinin pazartesi ya da salı günü bitebileceğini söyledi

İşte açıklamalar:

Mustafa Cengiz, "Henry çok genç, çok değerli bir oyuncumuz. İnşallah sadece kiralık değil, ömür boyu bizimle olur. Türk futbolu ve dünya futboluna katkıda bulunacağını ümit ediyorum Henry'nin. Muğdat'ın babası, ismini 12 bin kişilik camiiden esinlerek koymuş. Çok değerli bir türbedir. Çukurova'da herkes bilir o türbeyi. Miktad diyebilirsiniz aynı zamanda." sözleriyle imza törenini açtı.

NDİAYE TRANSFERİ

Ndiaye transferine dair sorulan soruya Mustafa Cengiz, “Ndiaye konusunda pazartesi ya da salı günü iyi haberler vermek istiyoruz” cevabını verdi.

Yuto Nagatomo: "Geçen sene Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp, ne kadar büyük bir camia olduğunu gördüm. Tekrar Galatasaray'da olduğum için mutluyum."

Henry Onyekuru: "Türkiye'nin en büyük camiasına, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Diğer taraftan Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Benim gibi genç bir oyuncu için Galatasaray çok önemli bir adım. Gelişimimde önemli bir rol oynayacak. Galatasaray gibi bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Aynı zamanda Avrupa'nın en değerli takımlarından birisi. Çok değerli bir teknik direktörümüz var. Kariyerim için Galatasaray çok iyi bir adım. Gelişimimde çok önemli olacak. Hocamız ile umarım birçok kupa kazanırız ve uzun yıllar Galatasaray'da kalırım."

Muğdat Çelik: "80 milyondan kime sorsanız buraya gelmek ister, kendimi çok şanslı görüyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum, inşallah başarılı olurum."

EMRE AKBABA: "KUTSAL PARÇALI FORMAYI GİYİP BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Emre Akbaba: "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e çok teşekkür ederim. Taraftarın desteğini gördüm. Bu desteği karşılıksız bırakmak istemiyorum. Kutsal parçalı formayı giyip başarılı olmak istiyorum."

"GELDİĞİM O MAÇ, TRABZONSPOR MAÇIYDI"

"Trabzonspor maçıydı, sonrasında şampiyonluk kutlamaları vardı. Didier Drogba gibi oyuncular vardı. Hoca yine Fatih Terim'di. 90 dakikanın tamamında o sahada olmanın hayalini kurdum. Hayali gerçekleştirmeye az kaldı. İki gün benim için de çok yoğun geçti. Kulübümle baya konuştuk. Galatasaray'a gelmek istediğimi kesinlikle belirttim. Bu konuda çok ısrarcı oldum."

"GALATASARAY'DA KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

"Alanyaspor'da uzun yıllar forma giydim. Ben kulübüme para kazandırıp o şekilde gitmek istiyordum. Kadro dışı kalmayı düşünmedim. Başkanlara inandım. Onlar da sağolsun hallettiler.

Transfer olmam durumunda FFP nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir miyim diye menajerime sordum. Bu sadece bilgi amaçlı bir soruydu. Ben Galatasaray'da kupalar kazanmak istiyorum. Buradan ayrılırsam da para kazandırarak ayrılmak istiyorum."

"F.BAHÇE VE BAŞAKŞEHİR ÇOK BÜYÜK AMA GÖNLÜM G.SARAY'DA"

"Fenerbahçe ve Başakşehir çok büyük kulüpler. Onlarla da görüşmeler oldu. Fazla detaya girmeyeceğim. Benim gönlüm Galatasaray'da ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

(Sporx)