Mustafa Cengiz inatlaşmaktan vazgeçti geri adım attı

Geçen haftaki Divan Kurulu toplantısında Başkan Mustafa Cengiz'in Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan ve üyelere geçilen denetleme raporu tartışma yaratmış konuyla ilgili konuşan hukukçular, "Dursun Özbek dönemine ait mali tabloların Mustafa Cengiz'in Denetleme Kurulu tarafından kaleme alınması doğru değil. Mali kongre mahkemeye gidilirse iptal olur" yorumunu yapmıştı.

Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi 9 Mart'ta hazırlanan raporu internet ortamında üyelere açmıştı. 14 Mart'ta ise Dursun Özbek'in denetleme kurulu tarafından hazırlanan rapor Divan Başkanlığı'na sunulmuştu.

Mevcut yönetim geri adım atarak kendi geçtiği rapor yerine Dursun Özbek'in denetleme kurulu tarafından hazırlanan denetim raporunu önceki gün üyelere sundu. Cengiz'in ekibi tarafından hazırlanan ve daha önce üyelere geçilen rapor ise ek dosya halinde kulüp üyelerine gönderildi.

Şimdi ise Dursun Özbek dönemini anlatan mali raporun ve yine Özbek dönemindeki denetim kurulu tarafından hazırlanan raporun kongrede kim tarafından sunumunun yapılacağı merak konusu oldu. Bu konudaki kararı o gün seçilecek divan heyeti verecek.

(Milliyet)