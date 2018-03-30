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Mustafa Cengiz, kulübü mahkemeye veren menajerlerle artık çalışmama kararı aldı

Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak'tan sonra ünlü menajer Ahmet Bulut da Galatasaray'a dava açtı. Bu hamle sonrası başkan Mustafa Cengiz menajerler konusunda flaş bir karar aldı.

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Başkan Mustafa Cengiz, UEFA'nın finansal fair play incelemesini fırsat bilerek kulübü mahkemeye veren menajerlerle artık çalışmama kararı aldı.

Ceylan Çalışkan, Batur Altıparmak, Haluk Canatar ve Ahmet Bulut gibi menajerlerle oyuncu transferi konusunda bundan sonra hiçbir şekilde görüşülmeyecek.

BULUT DA DAVA AÇTI

Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak'tan sonra ünlü menajer Ahmet Bulut da Galatasaray'a dava açtı. Bulut'un Sofiane Feghouli, Belhanda ve Bruma'nın Leipzig'e transferlerinden ötürü kulüpten 2 milyon euro'ya yakın alacağı olduğu belirtiliyor. Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Bu kulüp kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz" demişti.

KENDİNİZİ KULLANDIRMAYIN!

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuları yetkisiz menajerler konusunda uyardı. Özellikle yabancı futbolculara, sözleşmeleri olmadığı halde kendilerinin temsilcisiymiş gibi davranan Türk menajerlerle bağlarını koparmaları istendi. 'Bu kişilerden uzak durun' denildi.

RODRİGUES'İ AYARTIYORLAR

Oyunculara yapılan uyarının arkasında Garry Rodrigues'in aklını karıştıran menajerler yatıyor. Son dönemde Avrupa'dan teklifler alan Hollandalı oyuncuya bazı Türk menajerlerin, "Takımın en az kazananlarındansın. Maaşını yükseltebilirim. Premier Lig'e gidebilirsin" diyerek kafasını çelmeye çalıştığı bildirildi.

100 MİLYON TARAFTARI DIŞARIDA BIRAKMAYIN

Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray dev bir buzdağıdır. 100 milyon sempatizanı olan bir kulüptür" demişti. Cengiz'in bu sözleriyle UEFA'ya, "Böyle bir takımı Avrupa'nın dışında bırakmayın" mesajı yolladığı ifade edildi. Yönetim, 'men' cezası beklemiyor.

(Fotomaç)

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