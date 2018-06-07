Mustafa Cengiz: Menajerler bize Balotelli'yi önerdi

G.SARAY, UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma imzaladı. Önceki yönetimlerin finansal fair play konusunda istenileni verememesi, Sarı-Kırmızılılar’ın başını ağrıttı. Aslan’a 2016’da yapılan anlaşmaya uymayıp zarar ettiği için para cezası kesilecek. Bu rakam ise 6 milyon euro. Önümüzdeki sezon ülkemizi direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek Cim-Bom, Devler Ligi listesine 25 yerine 21 oyuncu yazabilecek. Yani Aslan’a kadro kısıtlaması da verildi.

ALACAKLARINDAN DÜŞÜLECEK

Ödenecek 6 milyon euronun 2.5 milyon eurosu peşin, diğeri ise Galatasaray’ın Avrupa’dan elde edeceği gelirden düşülecek. Ayrıca yapılan 4 yıllık anlaşma gereği Sarı-Kırmızılılar’dan her sene kar etmesi istendi. İlk yılda 20 milyon, ikinci yılda 10 milyon, üçüncü yılda sıfır zarar ve dördüncü yılda 10 milyon euro kar etme şartı koyuldu. Transfer çalışmalarını da sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da ayrıca satılan oyuncu kadar futbolcu alınabilecek. Bu durum, bonservisi elinde olan yıldızlar için geçerli değil.

AĞIR PARA VE AVRUPA’DAN MEN

Yani Aslan, bonservis bedeliyle başka bir kulübe yolladığı bir oyuncunun boşluğunu doldurabilecek. Bunun haricinde ekstra takviyeye izin yok. Eğer şartlar yerine getirilemezse bu kez UEFA’nın yaptırımları çok daha ağır olacak. Daha yüksek para cezalarının yanı sıra Avrupa kupalarından men cezası da uygulacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, anlaşma sonrasında durumu Teknik Direktör Fatih Terim’le paylaştı. Bütün transfer çalışmaları da bu maddelere göre organize edilecek.

BALOTELLi BiZE ONERiLDi!

"Menajerler aracılığıyla bize Balotelli önerildi. Ancak disiplinsiz davranışları ve önceki olayları sebebiyle çekincelerimiz bulunuyor. Yine de Fatih Terim’in onu adam edebileceğini düşünüyorum."

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, forvet transferiyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, “Elimizde birçok alternatif var. Balotelli bize menajerler aracılığıyla önerildi. Ancak disiplinsiz davranışları sebebiyle çekincelerimiz var. Önceki olaylarını da unutmuyoruz. Yine de elimizde Fatih Terim gibi bir hoca var. Terim’in onu adam edebileceğini düşünüyorum. Ama bu sözlerim Mario Balotelli’yi kesinlikle alacağız gibi algılanmasın” yorumunda bulundu.

Mukavelesi sona erdi

27 yaşındaki İtalyan forvetin, Fransız ekibi Nice’le mukavelesi sona erdi. Boşta olduğu için peşinde birçok kulüp bulunuyor. En yüksek imza parası ve yıllık ücreti verecek kulüp, bir adım öne çıkacak. Galatasaray’ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplara katılacak olması, Balotelli pazarlıklarında büyük bir avantaj olabilir.

(Aksam)