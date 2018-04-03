Mustafa Cengiz: O tarihlerde Galatasaray'ın da şampiyonlukları var

Galatasaray'da Başkanı Mustafa Cengiz şampiyonluk yarışı ve son dönemde gündeme gelen Fenerbahçe'nin eski şampiyonlukları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Fenerbahçe haklı olabilir ancak tümü temsil etmeyen, parçayı temsil eden bir birincilik tümü nasıl temsil eder?" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Şampiyonluk yarışında 4 takımın aynı kulvarda mücadele etmesi bizim istediğimiz bir şey hek eden kazansın. Kazanan Galatasaray olsun.

Şenol Güneş benim yakından tanıdığım sevdiğim ve belirli sayıda çıkan teknik direktörlerden biri. Sınırlı sayıda çıkan teknik direktörleri korumamız lazım.

UEFA KARARI

"UEFA kararı ile ilgili herhangi bir şey yok. En hafif cezanın verilmesini bekliyoruz. UEFA'ya reel rakamları ve reel gerçekleri anlattık. Borsada kazanan tek kulübümüz. Store'larda karlılığı artırmaya çalışıyoruz. Stadta rekora gidiyoruz. İnşallah UEFA bu ivmeyi görür."

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK BAŞVURUSU

"Kendi açılarından haklı olabilirler ancak tümü temsil etmeyen, parçayı temsil eden bir birincilik tümü nasıl temsil eder? O tarihlerde Galatasaray'ın da şampiyonlukları var. Ancak her ligi kapsamıyordu. Ankara, İzmir ve İstanbul'u kapsıyordu. Ülkenin her yerini kapsamıyordu"