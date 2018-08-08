Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Cengiz: Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin gidebilecekleri yere kadar ilerlemek olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün aylık resmi yayın organı  Galatasaray dergisinin ağustos sayısında yer alan yazısında, "İnancımız, çabamız,  çalışmamız, Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz en son noktaya kadar ilerlemek  için olacaktır.  Galatasaray kalitesini, konjonktürel başarılara değil, yıllar  içinde ortaya koyduğu, alışkanlık haline getirdiği zaferlerle kanıtlamıştır."  ifadelerini kullandı.

Galatasaray camiasının bir arada olduğunda neler başarabileceğini  şampiyon olarak gösterdiklerini aktaran Cengiz, "Şimdi bir kez daha önemli bir  dönemecin eşiğindeyiz. Galatasaray, bu sezon futbol devlerinin arenasında 14. kez  yer alacak. Bu, başlı başına büyük bir başarıdır fakat Şampiyonlar Ligi'nde yer  almak hiçbir zaman Galatasaray için yeterli olmamıştır. Tutkumuzu büyük bir  süreklilikle ortaya koyarak, en iyi sonucu almak zorundayız." değerlendirmesinde  bulundu.

Galatasaray'ın doğru seçimler ve büyük bir tutkuyla Şampiyonlar  Ligi'nde mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Cengiz, "Yönetim ve teknik  heyet olarak tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmaktayız. Galatasaray'ın  Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılı bir iz bırakması gereklilik, bizlerin en  büyük hedefi, camia olarak da arkasında kenetlenmemiz gereken en önemli  noktalardan bir tanesidir. Unutmayalım, taşı delen suyun gücü değil, damlaların  sürekliliğidir." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın, adı ve yönetim kurulundaki profesyonellerinin büyük  çabasıyla UEFA'daki Finansal Fair Play (FFP) görüşmelerinden başarı ile çıktığını  vurgulayan başkan Cengiz, şu görüşlerini aktardı:

"Önümüzdeki sezon sadece futbolda değil, diğer branşlarda da iddiamızı  ortaya koymaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın hedefleri hususunda tereddütte  düşmeden, mücadelemizi en üst seviyede vermek için ekonomik gerçekler ışığında  çalışmalarımızı yapmaktayız. İstikbalde finansal olarak güçlü bir Galatasaray  oluşturmanın birinci kuralı yeni gelirler yaratmak, ikinci kural ise yarattığımız  gelirden fazlasını harcamamak olacaktır. Özellikle basketbolda ve voleybolda bir  takım yanıltıcı haberlerin aksine, iddiamızı ortaya koymak adına gelecek  senelerimizi de teminat altına alacak derinlikli ve genç kadrolar, aşama aşama  bizleri ait olduğumuz yere ulaştıracaktır."

Mustafa Cengiz,  "Futbol fena halde hayata benzer." sözüne dikkati  çekerek, "Hayatımızda olduğu gibi, biz bulunduğumuz noktaya kendi doğrularımızla  geldik ve başkalarına yanlış geldiği için doğrularımızdan vazgeçecek değiliz. O  yüzden bir kez daha ilan ediyorum, tüm Galatasaraylılarla birlikte, daha çok  çalışacağız ve tarihin bize öğrettiği gibi yine başaracağız ve yine kazanacağız."  şeklinde görüş belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İneklere helikopterle su taşıyorlar

İneklere helikopterle su taşıyorlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA