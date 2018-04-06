Mustafa Cengiz: Seçimin olması için önce ligin bitmesi lazım
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçimlerin lig bittikten sonra yapılmasını planladıklarını açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim tarihinin henüz açıklanmaması sonrasında oluşan spekülasyonlara net bir yanıt verdi.
20 Ocak'taki olağanüstü genel kurul öncesi camiaya verdiği sözü tutacağını belirten Cengiz, şunları söyledi:
"Üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar. Bunlara gerek yok. Ben ne dediysem odur. Camiaya bir söz verdim. Seçimin olması için önce ligin bitmesi lazım. Futbolcuların seçim atmosferinden olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Bu yüzden genel kurulun ilk ayağı mayıs son haftasında yapılmalı. Bunu planlıyoruz."
Çalışma temposu hakkında da bilgi veren Cengiz, "İlk geldiğimde günde 500 sayfa okuyordum. Şimdi 50 sayfaya kadar indi. Geceleri, kalkıp dosyaları okuyorum" dedi.
(Hürriyet)
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