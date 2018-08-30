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Mustafa Cengiz: Türk ulusuna zaferler yaşatacağız

Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

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Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılılar; Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile D Grubu'nda yer aldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'ye yaptığı açıklamayla kurayı değerlendirdi.

Mustafa Cengiz "Uygun bir gruba düştük. İki tane adını bile bilmediğimiz Nordik takımına (Tromsö, Östersunds) elendik. O maçlarda hak ettiğimiz yenilgiler aldık. Bunlardan ders almamız gerek. Hiçbir rakibi küçümsemememiz gerekir. Aynı zamanda hiçbir rakibi de büyütmememiz gerekir. 'Şanslı kura' demiyorum. Acılardan geldik. Kolayın içinde zor, zorun içinde kolay vardır. Bütün rakiplerimizi, dünyanın en güçlü takımlarıyla oynar gibi ciddiye alalım. Taraftarlarımız aşırı beklenti içine girmesin. Sahada ve yönetim olarak çarpışacağız, vuruşacağız. İnşallah Türk ulusuna zaferler yaşatacağız" dedi.

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