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Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas

Galatasaray'da yapılacak başkan seçiminde Dursun Özbek'e rakip olacak Mustafa Cengiz, sürpriz kararını açıkladı.

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Galatasaray'da başkan adaylarından Mustafa Cengiz, seçime kısa bir süre kala sürpriz açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten mevcut başkan Dursun Özbek ile yeni yapılacak seçimde başkanlık için çekişecek Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camianın önemli iki ismini yönetim kurulu listesine yazacağını açıkladı.

"ABDURRAHİM ALBAYRAK VE BURAK ELMAS'I..."

Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Sporif A.Ş'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz." sözleriyle bu kararını duyurdu.

BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA

Bu gelişme sonrasında açıklama yapan Burak Elmas, "Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız." dedi.

 

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