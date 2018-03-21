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Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e ihtarname

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Temlikleri kaldır” çağrısına yanıt vermeyen eski başkan Dursun Özbek’e ihtar gönderdi.

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Galatasaray'da halef-selef kavgası notere taşındı! 86 milyon lira kasa kolaylığı sağladığı ortaya çıkan eski başkan Dursun Özbek alacaklarına karşılık Özbek Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Emlak Konut'tan gelecek paralara 90 milyon 786 bin TL tutarında temlik koydurdu. Dursun Özbek'in alacaklarına Sportif A.Ş.'deki 4 milyon 283 bin hisse için de rehin işlemi yaptırdığı raporlara yansıdı.

ÇAĞRISINA YANIT ALAMAYINCA...

Geçen hafta gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında eski başkan Dursun Özbek'e, "Temlikleri kaldır, gerekirse senet al" çağrısında bulunan mevcut başkan Mustafa Cengiz, istediği cevap gelmeyince noter yoluna başvurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Özbek Turizm'e "Temlikleri kaldır" şeklinde ihtarname çekti. Galatasaray Lisesi mezunu profesyonelleri işten çıkarması camiada tartışılan Mustafa Cengiz, ayrıca dün akşam üyelerle Galatasaray Cemiyeti'nde bir araya geldi. Mustafa Cengiz'in, söz konusu buluşmada Galatasaray Lisesi ile ilgili yanlış anlaşılan sözlerine açıklama getirdiği gelen haberler arasında.

(Sabah)

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