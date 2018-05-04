Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesi belli oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına iletti.