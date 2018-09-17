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Mustafa Denizli: Akhisar ile bir anlaşma yapmış değilim

Mustafa Denizli, Akhisarspor ile anlaşmadığını ve bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı. Yeşil siyahlı ekibin teknik direktörlük konusunda Mustafa Denizli ile anlaştığı iddia edilmişti. 

TRT Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, Akhisarspor ile anlaşmadığını ve bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, "Akhisar ile bir anlaşma yapmış değilim. Böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim" dedi. 

Sezon başında Safet Susic ile anlaşyan Akhisarspor, ligde oynadığı 5 maçta istediği sonuçları alamamış ve oynadığı 5 maçta 2 puan toplayabilmişti. 

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