Mustafa Denizli: Ozan Tufan, Alex'ten sonra en iyisi

TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Fenerbahçe-E. Y.Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi.

"Daha önce Fenerbahçe'nin E.Y Malatyaspor karşısında zorlanmayacağını tahmin ediyorum demiştim. Son 3-4 haftadır takımda en etkili isim Ozan. Alex'ten sonra orta sahada en etkili isim Ozan Tufan. Ozan için artı değerde puan, gol atıyor, attırıyor her şeyini ortaya koyuyor.

Güç olarak baktığımızda bu akşam Malatyaspor Fenerbahçe'ye karşı etkili olamadı, dengeler çok önemliydi. İlk 30 dakikada Fenerbahçe oyunu koparmış takım görüntüsü verdi.

Bireysel olarak değerlendirmek gerekirse Fenerbahçe'de Ozan, Giuliano, Valbuen takımın en iyi oyuncuları gözüktü. Takımda en vasat Josef oynadı.

Van persie kendi kimliğinden uzak bir kimlikle geldi. Fenerbahçe ondan en az yüzde 15 bir verim aldı ama Avrupa tecrübesine kimse bir şey diyemez.

Bu hafta derbi olağanüstü bir maç olacak. İki takım için çok önemli. Psikolojik olarak ikİli takım için çok önemli olacak. Galatasaray için kaybedecek bir şey yok ama kazanırsa artık lig şekillenecek, Fenerbahçe kazanırsa yeniden renk gelecek."