Mustafa Denizli, Traktörsazi'den teklif aldığını açıkladı

Deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli, kariyeriyle ilgili flaş bir demeç verdi. Denizli, nüfusunun tamamı Türklerden oluşan Tebriz merkezli Traktörsazi'yi çalıştırması için kendisine teklifte bulunulduğunu açıkladı.

"Traktörsazi takımından hocalık teklifi aldım ve ülkede yaşanan olumsuz hadiselerin de geçici olduğunu düşünüyorum" diyen Denizli, İranlıların dış müdahale olmaksızın kendi geleceklerini şekillendireceğini kaydetti.

(Yenişafak)