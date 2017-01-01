Mustafa Denizli'den flaş Arda açıklaması

NTV Spor'daki 90+ adlı programa katılan Mustafa Denizli, Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'a teklif geldiğini söyledi.

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan karşılaşma için İspanya'ya gittiğini söyleyen Denizli, "Maçtan sonra Arda'ya konuştuk. Bana, kendisine Çin'den gelen çok yüksek bir teklif olduğunu söyledi" dedi.

Arda Türkiye'de oynuyor olsaydı kendisine hiç düşünmeden git diyeceğini belirten tecrübeli hoca, "Arda çok farklı bir yerde oynuyor o yüzden kendisine git demedim. Arda Turan sadece bir futbolcu bir sosyal sorumluk projesidir" ifadelerini kullandı.

Milli yıldızın takımda çok fazla sevildiğini söyleyen Denizli, "Arda'yı Barcelona'da en fazla Messi ve Iniesta seviyor. Onların ardından Suarez ve Neymar geliyor. Böyle bir 4'lü hangi oyuncuyu seviyorsa o futbolcu o takımdan gitmez. Bu yüzden Arda'nın takımdan ayrılacağını düşünmüyorum ama emin değil değilim" şeklinde konuştu.

Türkiye varsa umut vardır

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ndeki durumunu da değerlendiren 67 yaşındaki başarılı hoca, "Şuan Milli Takımımızın grubundaki tablo iyi değil ama bir yerde Türkiye varsa umut vardır. Türkiye'nin gücü var bu gücünü göstermesi lazım" diyerek sözlerini tamamladı.