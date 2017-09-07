Mustafa Denizli'nin posteri Vodafone Park'a asıldı!

Beşiktaş’ı şampiyon yapan tüm hocaların portrelerini Vodafone Park’a asan Siyah-Beyazlı yönetimin, 2008-09 sezonunda takıma hem lig hem de Türkiye Kupası’nı kazandıran Mustafa Denizli’nin resmini es geçmişti...

Başkan Fikret Orman’ın, başkanlığa ilk başladığı dönemde teknik direktörlük görevi için teklif götürdüğü tecrübeli çalıştırıcının bu teklifi geri çevirdiği için kızgın olduğu ve bu nedenle Park’a portresini astırmadığı iddia edilmişti.

Daha sonra kulüpten yapılan açıklamada ise çalışmaların devam ettiği ve Denizli’nin de resminin diğer teknik adamların arasına koyulacağı belirtildi. Dün ise Vodafone Park’ta düzenlenen “Şeref Turu” lansmanında Mustafa Denizli’nin portresinin yerini aldığı görüldü...

Siyah-Beyazlılar, böylece takımı şampiyon yapan 13 teknik adamın portresine de yer vermiş oldu.