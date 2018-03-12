Mustafa Öğretmenoğlu'ndan Talisca için sarı kart görmedi uyarıldı raporu!

Gençlerbirliği filelerine bıraktığı golün ardından korner bayrağına vuran Talisca'nın yanına koşan hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun Talisca'ya sarı kart gösterdiği yayıncı kuruluş spikeri tarafından dile getirildi. Yayıncı kuruluş spikerini Beşiktaş'ın resmi twitter hesabı da destekledi ancak TFF'nin maç raporlarında Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterilmediği ve fotoğraflar dikkatlice incelendiği zaman da hakemin, Brezilyalı futbolcuyu uyardığı görüldü.

(Sporx)