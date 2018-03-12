Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Öğretmenoğlu'ndan Talisca için sarı kart görmedi uyarıldı raporu!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek zirveye tutunduğu maçta Talisca'nın attığı golden sonra sarı kart görüp görmediği tartışma konusu oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gençlerbirliği filelerine bıraktığı golün ardından korner bayrağına vuran Talisca'nın yanına koşan hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun Talisca'ya sarı kart gösterdiği yayıncı kuruluş spikeri tarafından dile getirildi. Yayıncı kuruluş spikerini Beşiktaş'ın resmi twitter hesabı da destekledi ancak TFF'nin maç raporlarında Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterilmediği ve fotoğraflar dikkatlice incelendiği zaman da hakemin, Brezilyalı futbolcuyu uyardığı görüldü. 

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA