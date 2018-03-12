Mustafa Öğretmenoğlu'ndan Talisca için sarı kart görmedi uyarıldı raporu!
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek zirveye tutunduğu maçta Talisca'nın attığı golden sonra sarı kart görüp görmediği tartışma konusu oldu.
Gençlerbirliği filelerine bıraktığı golün ardından korner bayrağına vuran Talisca'nın yanına koşan hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun Talisca'ya sarı kart gösterdiği yayıncı kuruluş spikeri tarafından dile getirildi. Yayıncı kuruluş spikerini Beşiktaş'ın resmi twitter hesabı da destekledi ancak TFF'nin maç raporlarında Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterilmediği ve fotoğraflar dikkatlice incelendiği zaman da hakemin, Brezilyalı futbolcuyu uyardığı görüldü.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.