Mustafa Pektemek, Beşiktaş'ta kalmak için 9 takımın teklifini reddetti

Daha önce forvete takviye yapmayı planlayan yönetim, Mustafa'nın isteğini de dikkate aldıktan sonra bu bölgeye harcanacak parayı on numara için kullandı.

Mustafa Pektemek kalitesinde Süper Lig'den yerli statüsündeki bir oyuncuyu transfer etmek oldukça maliyetli. Şenol Hoca da, Mustafa'nın bu sezon yakaladığı enerjiden oldukça memnun. Ligde ve Avrupa'da uzun bir maratona çıkan Siyah-Beyazlılar, Mustafa gibi joker bir oyuncuyu kadroda tutmayı akıllıca buldu. Üstelik disiplinli bir oyuncu.

MUKAVELESİ 1 YIL DAHA UZATILDI

30 yaşındaki hücum oyuncusunun, mukavelesi bu sezon Haziran ayında sona eriyor. Yeni yapılacak mukavele ile süre 2020'ye uzayacak. Mustafa'nın yıllık kazancı ise 1 milyon euronun altında olacak. Beşiktaş kariyerinde Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 133 karşılaşmaya çıkan Mustafa, 25 gol ve 11 asistle oynadı. Mustafa bu karşılaşmaların çoğunda hocaları tarafından sağ ve ikinci forvet olarak tercih edildi. (Akşam)